Home Depot z umiarkowanym wzrostem i ostrożnymi prognozami na 2025 rok

Home Depot(HD.US) opublikował wyniki za drugi kwartał 2025 roku, które okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, choć nie przyniosły pozytywnych niespodzianek. Przychody spółki wyniosły 43,18 milardów dolarów, a zysk na akcję uplasował się na poziomie 4,68 dolara amerykańskiego, co jest nieznacznie poniżej prognoz analityków. Kurs akcji notuje dziś lekką przecenę, co może odzwierciedlać ostrożność inwestorów wobec perspektyw spółki w warunkach spowolnienia gospodarczego i ograniczonego wzrostu sprzedaży.

Home Depot Inc. to jedna z największych na świecie sieci detalicznych specjalizujących się w sprzedaży materiałów budowlanych, narzędzi, wyposażenia domu oraz usług remontowych. Firma działa głównie na rynku amerykańskim, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych wykonawców. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów i rozbudowanej sieci sklepów, Home Depot jest liderem w sektorze home improvement.

Wyniki finansowe za II kwartał 2025 roku

Przychody (GAAP): 43,18 mld USD, wzrost o 0,6% rok do roku (w porównaniu do 42,91 mld USD w II kw. 2024).

Zysk brutto (skorygowany): 14,4 mld USD, z marżą utrzymaną na stabilnym poziomie około 33%.

EBITDA (skorygowana): 7,5 mld USD,

Zysk netto (skorygowany): 4,56 mld USD, lekki spadek rok do roku, a marża netto utrzymała się na poziomie około 10%.

Zysk na akcję (EPS, skorygowany): 4,68 USD, minimalnie poniżej prognozy rynkowej wynoszącej 4,69 USD, co oznacza spadek o 0,2% wobec 4,69 USD w II kwartale 2024.

Sprzedaż porównywalna w USA: wzrost o 1,4% rok do roku, wskazujący na stabilny popyt w segmencie detalicznym.

Marża operacyjna: 13,0%, zgodna z oczekiwaniami analityków.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 5,4 mld USD, spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow): 4,7 mld USD, również odnotowując spadek rok do roku.

Wydatki inwestycyjne (Capital Expenditures): 720 mln USD, nieznacznie niższe niż w poprzednim roku.

Spojrzenie na wykres (interwał D1)

Prognozy i kluczowe wnioski

Home Depot potwierdził prognozę na cały rok 2025, przewidując wzrost przychodów na poziomie około 2,8%, ale jednocześnie spodziewając się spadku zysku na akcję o około 3%. Choć stabilny wzrost przychodów i utrzymanie marży operacyjnej świadczą o względnie dobrej kondycji finansowej i umiejętności zarządzania kosztami, tempo wzrostu sprzedaży porównywalnej w USA jest umiarkowane i może wskazywać na nadchodzące spowolnienie.

Niepokojący jest spadek przepływów pieniężnych, który wymaga uważnego monitorowania w kolejnych kwartałach. Mimo to, wydatki inwestycyjne pozostają na rozsądnym poziomie, co sugeruje, że firma zachowuje ostrożność w obliczu niepewności rynkowych.

Podsumowując, choć Home Depot nadal utrzymuje silną pozycję rynkową, istnieje ryzyko, że wyzwania makroekonomiczne i słabsza dynamika sprzedaży mogą w nadchodzącym czasie ograniczyć tempo wzrostu wyników finansowych.









