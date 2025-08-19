Home Depot z umiarkowanym wzrostem i ostrożnymi prognozami na 2025 rok

Home Depot(HD.US) opublikował wyniki za drugi kwartał 2025 roku, które okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, choć nie przyniosły pozytywnych niespodzianek. Przychody spółki wyniosły 43,18 milardów dolarów, a zysk na akcję uplasował się na poziomie 4,68 dolara amerykańskiego, co jest nieznacznie poniżej prognoz analityków. Kurs akcji notuje dziś lekką przecenę, co może odzwierciedlać ostrożność inwestorów wobec perspektyw spółki w warunkach spowolnienia gospodarczego i ograniczonego wzrostu sprzedaży.
Home Depot Inc. to jedna z największych na świecie sieci detalicznych specjalizujących się w sprzedaży materiałów budowlanych, narzędzi, wyposażenia domu oraz usług remontowych. Firma działa głównie na rynku amerykańskim, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych wykonawców. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów i rozbudowanej sieci sklepów, Home Depot jest liderem w sektorze home improvement.
Wyniki finansowe za II kwartał 2025 roku
-
Przychody (GAAP): 43,18 mld USD, wzrost o 0,6% rok do roku (w porównaniu do 42,91 mld USD w II kw. 2024).
-
Zysk brutto (skorygowany): 14,4 mld USD, z marżą utrzymaną na stabilnym poziomie około 33%.
-
EBITDA (skorygowana): 7,5 mld USD,
-
Zysk netto (skorygowany): 4,56 mld USD, lekki spadek rok do roku, a marża netto utrzymała się na poziomie około 10%.
-
Zysk na akcję (EPS, skorygowany): 4,68 USD, minimalnie poniżej prognozy rynkowej wynoszącej 4,69 USD, co oznacza spadek o 0,2% wobec 4,69 USD w II kwartale 2024.
-
Sprzedaż porównywalna w USA: wzrost o 1,4% rok do roku, wskazujący na stabilny popyt w segmencie detalicznym.
-
Marża operacyjna: 13,0%, zgodna z oczekiwaniami analityków.
-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 5,4 mld USD, spadek w porównaniu do roku poprzedniego.
-
Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow): 4,7 mld USD, również odnotowując spadek rok do roku.
-
Wydatki inwestycyjne (Capital Expenditures): 720 mln USD, nieznacznie niższe niż w poprzednim roku.
Spojrzenie na wykres (interwał D1)
Źródło: xStation5
Prognozy i kluczowe wnioski
Home Depot potwierdził prognozę na cały rok 2025, przewidując wzrost przychodów na poziomie około 2,8%, ale jednocześnie spodziewając się spadku zysku na akcję o około 3%. Choć stabilny wzrost przychodów i utrzymanie marży operacyjnej świadczą o względnie dobrej kondycji finansowej i umiejętności zarządzania kosztami, tempo wzrostu sprzedaży porównywalnej w USA jest umiarkowane i może wskazywać na nadchodzące spowolnienie.
Niepokojący jest spadek przepływów pieniężnych, który wymaga uważnego monitorowania w kolejnych kwartałach. Mimo to, wydatki inwestycyjne pozostają na rozsądnym poziomie, co sugeruje, że firma zachowuje ostrożność w obliczu niepewności rynkowych.
Podsumowując, choć Home Depot nadal utrzymuje silną pozycję rynkową, istnieje ryzyko, że wyzwania makroekonomiczne i słabsza dynamika sprzedaży mogą w nadchodzącym czasie ograniczyć tempo wzrostu wyników finansowych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.