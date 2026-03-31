Hossa AI się chwieje? 🚨Akcje CoreWeave po potężnej fali spadków

Akcje amerykańskiej spółki technologicznej, specjalizującej się w wynajmie mocy obliczeniowej (chipów GPU), CoreWeave (CWRV.US) w ostatnich tygodniach radzą sobie bardzo słabo, a po ostatnim wybiciu do ok. 110 USD cofnęły się o niemal 30%. Największym ryzykiem operacyjnym dla firmy jest skala zadłużenia oraz ekstremalnie cykliczny model biznesowy - jeśli wydatki na infrastrukturę AI spadną przez potencalne stagflacyjne środowisko i nadszarpniętą kondycję konsumentów (na barkach których finalnie spoczywa hossa technologiczna), rynek może postrzegać jej bankructwo za coraz bardziej prawdopodobne. Ostatnie dni przyniosły przecenę nie tylko CoreWeave - Nvidia spadła do 165 USD za akcję tj. najniższego poziomu od września, akcje innych wielkich firm związanych z AI, jak TSMC czy Arista Networks spadły o około blisko 25% względem historycznych maksimów; bardzo słabo wygląda też Broadcom.

Coreweave ma 29 mld USD zobowiązań i 55,6 mld USD backlogu - głównie od dużych hyperscalerów jak Meta Platforms, OpenAI oraz od Nvidia - ryzyko koncentracji jest znaczące, a utrata jakiegokolwiek z klientów byłaby dla spółki olbrzymim ciosem, a największym z nich jest najsłabiej operacyjnie radzące sobie z tej trójki OpenAI (ok. 22 mld USD przychodów dla spółki w III kwartale, ok. 50% więcej, niż Meta Platforms i 350% więcej, niż Nvidia).

W III kwartale 2025 jej przepływy pieniężne były ujemne na blisko 1,6 mld USD (cash flow). Coreweave wyemitowało obligacje na 11,5% co pokazuje, że nawet 134% wzrost przychodów nie jest wystarczający, by otworzyć firmie dostęp do tańszego kapitału

Po wczorajszej informacji wedle której CEO, Michael Intrator sprzedał akcje warte ponad 7,8 mln USD po poprzedniej sprzedaży w styczniu, także opiewającej na ok. 8 mln USD, rynek otrzymał kolejny sygnał, prowadzący do redukcji ryzyka. Spółka konkurować będzie też z działającą w podobnym segmencie firmą Nebius Group. Spółka notowana jest ok. 70% poniżej swojego szczytu z lata 2025 roku i ok. 25% poniżej startu notowań z debiutu.

Źródło: xStation5

Podsumowanie wskaźników wycen (Nvidia, TSMC, Broadcom)

Wyceny trzech firm będących jednym z filarów hossy AI w ostatnim czasie istotnie spadły. Broadcom i Nvidia wyceniane są poniżej 20-krotności oczekiwanych, 12-miesięcznych zysków co wręcz sugeruje niedowartościowanie, ale nie dajmy się zwieść wycenie mnożnikowej. Jeśli recesja sprawi, że zysk firm finalnie będą mniejsze a w kolejnych latach spadną - wyceny pozostają wygórowane. Oczywiście nie jest to na dzień dzisiejszy gwarantowane, a ogólne nastroje firm sugerują, że te pozostaną optymistyczne w zakresie wydatków na sztuczną inteligencję. Niemniej jednak ew. spowolnienie gospodarki mogłoby to poważnie zmienić.

Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

