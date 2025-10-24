IBM i AMD przyspieszają rozwój obliczeń kwantowych

- IBM uruchomiło kluczowy algorytm korekcji błędów kwantowych na standardowych układach AMD, co przyspiesza rozwój hybrydowych systemów klasycznych i kwantowych.
IBM ogłosiło znaczący postęp w obliczeniach kwantowych, pokazując, że kluczowy algorytm korekcji błędów może teraz działać w czasie rzeczywistym na standardowych układach AMD. To przełomowe osiągnięcie przybliża komputery kwantowe do praktycznego zastosowania, umożliwiając ich integrację z istniejącymi systemami i testowanie w realistycznych warunkach.
Algorytm opracowany przez IBM w czerwcu został zaprojektowany, aby skutecznie zmniejszać wysoki wskaźnik błędów kubitów. Przedstawiciel IBM ds. inicjatyw kwantowych zaznaczył, że działanie algorytmu na dostępnych i stosunkowo tanich układach AMD z prędkością dziesięciokrotnie przewyższającą minimalne wymagania, jest dużym krokiem naprzód.
Współpraca IBM i AMD przy hybrydowej architekturze łączącej obliczenia klasyczne i kwantowe ma na celu stworzenie łatwiej dostępnego ekosystemu, w którym przedsiębiorstwa mogą testować i optymalizować algorytmy kwantowe na sprzęcie klasycznym, zanim zostaną wdrożone w pełnoprawnych komputerach kwantowych. To przyspieszy innowacje i rozszerzy praktyczne zastosowania technologii kwantowej.
Dla AMD jest to także sygnał dynamicznego nadrabiania dystansu do NVIDII. Firma staje się coraz ważniejszym graczem w sektorze wydajnych obliczeń i umacnia swoją pozycję jako kluczowy dostawca dla firm rozwijających zaawansowane systemy AI w tym OpenAI, Microsoft czy Google. Układy AMD są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w klasycznych serwerach i kartach graficznych, lecz także w nowoczesnych systemach wymagających integracji algorytmów klasycznych i kwantowych.
Osiągnięcie wpisuje się w długofalowy plan IBM, który zakłada budowę komputera kwantowego Starling do 2029 roku. Prace nad algorytmem zakończono rok przed planowanym terminem, co podkreśla szybki postęp firmy w rywalizacji z konkurencją. Hybrydowa platforma kwantowo-klasyczna może przyspieszyć komercjalizację technologii kwantowych i otworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorstw na całym świecie.
W tym roku IBM, ale przede wszytkim AMD odnotowały wzrost wartości akcji znacznie przewyższający branżowe benchmarki. Eksperci wskazują, że obecnie to AMD narzuca tempo innowacji i wyznacza kierunek rozwoju w segmencie układów dla AI i obliczeń kwantowych.
