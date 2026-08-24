IBM otwiera Arm nowe drzwi. To może być ważny moment dla obu spółek

IBM pokazał nowy procesor dla przyszłych systemów Z i LinuxONE, który może obsługiwać jednocześnie rozwiązania oparte na architekturze IBM oraz Arm. Układ powstaje w technologii 2 nm i co ważne, procesor został zaprojektowany tak, aby obsługiwać zarówno tradycyjne oprogramowanie IBM, jak i aplikacje tworzone dla Arm.

Sama specyfikacja nie jest tutaj najważniejsza. Znacznie ciekawsze jest to, co IBM próbuje w ten sposób osiągnąć. Systemy Z są od lat podstawą infrastruktury największych banków, ubezpieczycieli i innych dużych przedsiębiorstw. Ich przewagą są niezawodność i bezpieczeństwo, ale świat nowych aplikacji coraz mocniej przesuwa się w stronę Arm, która stała się jedną z najważniejszych architektur wykorzystywanych w chmurze, serwerach i infrastrukturze AI.

IBM próbuje więc połączyć oba światy. Klient korzystający z nowego procesora nie będzie musiał wybierać między tradycyjnym środowiskiem IBM a oprogramowaniem rozwijanym dla Arm. Oba mogą działać na tej samej platformie. Dla IBM oznacza to możliwość zachowania dotychczasowych klientów, a jednocześnie otwarcia systemów Z na nowe aplikacje i narzędzia.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku sztucznej inteligencji. Firmy coraz częściej chcą wykorzystywać AI bezpośrednio przy swoich najważniejszych danych. Bank może analizować transakcje i wykrywać oszustwa, ubezpieczyciel oceniać ryzyko, a duże przedsiębiorstwo przetwarzać ogromne ilości danych bez przenoszenia ich do zewnętrznej chmury. Dla IBM możliwość zaoferowania takich rozwiązań na własnej infrastrukturze jest istotną przewagą.

Dla Arm ta informacja może być jednak jeszcze ważniejsza. Przez lata firma zarabiała przede wszystkim na udostępnianiu swojej architektury i technologii innym podmiotom, które wykorzystywały je do budowy własnych procesorów. Teraz rynek coraz wyraźniej zmierza w stronę własnych chipów. Google, Amazon czy Microsoft już rozwijają własne układy, ponieważ przy ich skali działalności mogą być one lepiej dopasowane do konkretnych potrzeb i bardziej opłacalne niż gotowe rozwiązania.

To właśnie może być dla Arm ogromną szansą. Im więcej firm będzie chciało projektować własne procesory, tym większe znaczenie będzie miała technologia, na której można je oprzeć. Arm nie musi sam sprzedawać gotowych chipów. Wystarczy, że jego architektura będzie wykorzystywana przez kolejne firmy tworzące własne rozwiązania.

Procesor IBM jest dobrym przykładem tego kierunku. IBM sam projektuje układ, ale wykorzystuje w nim technologię Arm. Dla Arm oznacza to możliwość uczestniczenia w powstawaniu procesora znacznie głębiej niż w klasycznym modelu licencjonowania. Jeżeli podobnych projektów będzie przybywać, może to zwiększać znaczenie Arm w całym łańcuchu wartości rynku półprzewodników.

Co ważne, trend własnych chipów nie ogranicza się już do smartfonów. Procesory projektowane przez ich użytkowników powstają dziś dla serwerów, centrów danych, sztucznej inteligencji, samochodów i infrastruktury przedsiębiorstw. IBM pokazuje, że Arm może wejść również do najbardziej konserwatywnych segmentów rynku, gdzie przez lata dominowały własne, zamknięte rozwiązania.

Z perspektywy IBM korzyść jest równie konkretna. Spółka może zachować kontrolę nad swoim najważniejszym biznesem, a jednocześnie otworzyć go na nowe oprogramowanie i zastosowania związane z AI. To może wydłużyć życie platformy Z i zwiększyć jej znaczenie w momencie, gdy przedsiębiorstwa zaczynają wykorzystywać sztuczną inteligencję w coraz bardziej krytycznych procesach.

Dlatego tej informacji nie warto traktować wyłącznie jako premiery nowego procesora IBM. To kolejny sygnał większej zmiany na rynku półprzewodników. Najwięksi odbiorcy technologii coraz częściej chcą mieć własne chipy, a wraz z tym rośnie znaczenie firm dostarczających technologię potrzebną do ich projektowania.

IBM wykorzystuje Arm, aby unowocześnić swój biznes. Arm wykorzystuje takie projekty, aby coraz mocniej uczestniczyć w tworzeniu procesorów dla największych firm technologicznych. Jeżeli ten kierunek będzie się utrzymywał, dzisiejszy procesor IBM może być jednym z pierwszych przykładów większej zmiany w biznesie Arm.

Z perspektywy rynkowej to właśnie jest tutaj najciekawsze. IBM dostosowuje swój biznes do nowej rzeczywistości rynku procesorów, a Arm może wykorzystać rosnącą popularność własnej architektury do zwiększenia swojej roli w projektowaniu chipów. Jeśli własne procesory największych firm staną się trwałym elementem rynku AI i centrów danych, Arm może być jednym z największych beneficjentów tego trendu, nawet bez produkowania procesorów pod własną marką

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5