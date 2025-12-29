Puls GPW: Spokój w blue chipach, wzrosty w małych spółkach

Na poniedziałkowej sesji na GPW widać zróżnicowane zachowanie segmentów rynku. Na godzinę 12:20 WIG20 pozostaje w rejonie 3.150 punktów, praktycznie bez zmian, podczas gdy małe spółki notują wyraźniejsze wzrosty. sWIG80 rośnie o blisko 0,5%. Początek tygodnia charakteryzuje konsolidacja dużych spółek przy napływie kapitału do średnich i małych firm, które korzystają z większej gotowości inwestorów do podejmowania ryzyka. Sentyment wspiera bliskość szerokiego WIG do historycznych maksimów oraz stabilizacja na rynku długu.

Wśród blue chipów najlepiej radzi sobie KGHM, który rośnie o 2,1% dzięki rekordowym cenom miedzi i srebra, a także Pepco, notowane na plusie o około 1%. Słabsze są PZU spadający o ponad 2%, mBank, tracący 1,5% i Alior, cofający się o około 1,3%, oraz Santander Bank Polska i Pekao, notowane poniżej poziomu odniesienia.

W centrum uwagi znalazło się niedzielne spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago po wcześniejszej rozmowie Trumpa z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy wskazali na postępy w rozmowach o porozumieniu pokojowym z silnymi gwarancjami bezpieczeństwa, a Zełenski zapowiedział dyskusję o możliwych ustępstwach terytorialnych. Spotkanie poprzedziły rozmowy Zełenskiego z liderami europejskimi i kanadyjskim premierem. Trump podkreślał potrzebę szybkiego zakończenia wojny oraz możliwości współpracy gospodarczej z Rosją i Ukrainą.

Równolegle polski sektor energetyczny odnotowuje istotny postęp w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej. Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały aneks do umowy EDA z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, umożliwiający kontynuację prac projektowych i terenowych, w tym pogłębionych badań geologicznych. Część zadań pierwotnie przewidzianych w umowie EPC została przesunięta do aneksu, co pozwala przyspieszyć negocjacje i utrzymać harmonogram inwestycji. W projekcie pracuje około 300 specjalistów, w tym blisko 100 w polskiej spółce. Zawarcie pełnej umowy EPC spodziewane jest w połowie 2026 roku, a dalsze prace umożliwią zamówienie elementów o długim cyklu produkcyjnym oraz przygotowanie dokumentacji licencyjnej.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) notują dziś wyjątkowo niską zmienność na rozpoczęcie ostatniego tygodnia roku. Notowania poruszają się w wąskim zakresie cenowym, utrzymując się w fazie konsolidacji, co świadczy o oczekiwaniu rynku na nadchodzący nowy rok. Mimo spokoju na wykresie średnie kroczące EMA 25, 50 oraz 100 układają się typowo dla trendu wzrostowego. Krótsze średnie znajdują się powyżej dłuższych, a wszystkie mają rosnący kierunek, co wspiera pozytywną dynamikę rynku. Wskaźnik RSI wynosi około 67, wskazując na umiarkowaną siłę ruchu i sugerując, że rynek nie jest jeszcze wykupiony, choć zbliża się do tego poziomu.

Orlen(PKN.PL) rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Różańsko w woj. zachodniopomorskim (1,2 mld m³). Projekt, powiązany z rozbudową kopalni w Dębnie, zwiększy krajowe wydobycie o 130 mln m³ rocznie. Gaz zasili głównie elektrociepłownie w Kostrzynie i Gorzowie, a ropa i siarka trafią do przemysłu. Orlen planuje eksploatację przez 20 lat i wzrost krajowej produkcji gazu do 4 mld m³ rocznie do 2030 r.