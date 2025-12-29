Puls GPW: Spokój w blue chipach, wzrosty w małych spółkach

- WIG20 utrzymuje poziom około 3.150 punktów, podczas gdy rośnie o sWIG80 o 0,5%
- Wśród blue chipów KGHM i Pepco notują wzrosty, a słabsze są mBank, PZU, Alior, Santander Bank Polska i Pekao.
- Polska energetyka notuje postęp w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej dzięki podpisaniu aneksu do umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a dyplomacja światowa koncentruje się na negocjacjach pokojowych w Ukrainie.
- WIG20 utrzymuje poziom około 3.150 punktów, podczas gdy rośnie o sWIG80 o 0,5%
- Wśród blue chipów KGHM i Pepco notują wzrosty, a słabsze są mBank, PZU, Alior, Santander Bank Polska i Pekao.
- Polska energetyka notuje postęp w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej dzięki podpisaniu aneksu do umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a dyplomacja światowa koncentruje się na negocjacjach pokojowych w Ukrainie.
Na poniedziałkowej sesji na GPW widać zróżnicowane zachowanie segmentów rynku. Na godzinę 12:20 WIG20 pozostaje w rejonie 3.150 punktów, praktycznie bez zmian, podczas gdy małe spółki notują wyraźniejsze wzrosty. sWIG80 rośnie o blisko 0,5%. Początek tygodnia charakteryzuje konsolidacja dużych spółek przy napływie kapitału do średnich i małych firm, które korzystają z większej gotowości inwestorów do podejmowania ryzyka. Sentyment wspiera bliskość szerokiego WIG do historycznych maksimów oraz stabilizacja na rynku długu.
Wśród blue chipów najlepiej radzi sobie KGHM, który rośnie o 2,1% dzięki rekordowym cenom miedzi i srebra, a także Pepco, notowane na plusie o około 1%. Słabsze są PZU spadający o ponad 2%, mBank, tracący 1,5% i Alior, cofający się o około 1,3%, oraz Santander Bank Polska i Pekao, notowane poniżej poziomu odniesienia.
W centrum uwagi znalazło się niedzielne spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago po wcześniejszej rozmowie Trumpa z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy wskazali na postępy w rozmowach o porozumieniu pokojowym z silnymi gwarancjami bezpieczeństwa, a Zełenski zapowiedział dyskusję o możliwych ustępstwach terytorialnych. Spotkanie poprzedziły rozmowy Zełenskiego z liderami europejskimi i kanadyjskim premierem. Trump podkreślał potrzebę szybkiego zakończenia wojny oraz możliwości współpracy gospodarczej z Rosją i Ukrainą.
Równolegle polski sektor energetyczny odnotowuje istotny postęp w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej. Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały aneks do umowy EDA z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, umożliwiający kontynuację prac projektowych i terenowych, w tym pogłębionych badań geologicznych. Część zadań pierwotnie przewidzianych w umowie EPC została przesunięta do aneksu, co pozwala przyspieszyć negocjacje i utrzymać harmonogram inwestycji. W projekcie pracuje około 300 specjalistów, w tym blisko 100 w polskiej spółce. Zawarcie pełnej umowy EPC spodziewane jest w połowie 2026 roku, a dalsze prace umożliwią zamówienie elementów o długim cyklu produkcyjnym oraz przygotowanie dokumentacji licencyjnej.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Kontrakty na indeks WIG20 (W20) notują dziś wyjątkowo niską zmienność na rozpoczęcie ostatniego tygodnia roku. Notowania poruszają się w wąskim zakresie cenowym, utrzymując się w fazie konsolidacji, co świadczy o oczekiwaniu rynku na nadchodzący nowy rok. Mimo spokoju na wykresie średnie kroczące EMA 25, 50 oraz 100 układają się typowo dla trendu wzrostowego. Krótsze średnie znajdują się powyżej dłuższych, a wszystkie mają rosnący kierunek, co wspiera pozytywną dynamikę rynku. Wskaźnik RSI wynosi około 67, wskazując na umiarkowaną siłę ruchu i sugerując, że rynek nie jest jeszcze wykupiony, choć zbliża się do tego poziomu.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
Orlen(PKN.PL) rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Różańsko w woj. zachodniopomorskim (1,2 mld m³). Projekt, powiązany z rozbudową kopalni w Dębnie, zwiększy krajowe wydobycie o 130 mln m³ rocznie. Gaz zasili głównie elektrociepłownie w Kostrzynie i Gorzowie, a ropa i siarka trafią do przemysłu. Orlen planuje eksploatację przez 20 lat i wzrost krajowej produkcji gazu do 4 mld m³ rocznie do 2030 r.
Podsumowanie Dnia: Indeksy USA delikatnie tracą na zakończenie roku
PILNE: Mieszany sygnał z USA: ropa w dół, benzyna i destylaty w górę
US Open: Indeksy USA lekko tracą w ostatnim dniu handlu 2025
Komentarz giełdowy: Rynek nie widzi ryzyka, oślepiony blaskiem złota
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.