IBM z największym spadkiem od ponad roku po rozczarowujących wynikach 📉

IBM (IBM.US) wczoraj po zamkni臋ciu rynku zaprezentowa艂 wyniki za 2Q. Cho膰 w wi臋kszo艣ci wyniki okaza艂y si臋 lepsze od oczekiwa艅, kluczowy segment oprogramowania mocno rozczarowa艂, co stwarza przestrze艅 pod w膮tpliwo艣ci odno艣nie perspektyw sp贸艂ki do podwy偶ki prognoz przychod贸w w 2H25.聽

聽

殴r贸d艂o: xStation

W reakcji na wyniki widzieli艣my najwi臋kszy jednodniowy spadek notowa艅 sp贸艂ki od kwietnia 2024 r. Sp贸艂ka traci na dzisiejszej sesji ponad 7%, a w szczytowym momencie sesji spada艂a o 11%. Tym samym notowania IBM wymaza艂y w pe艂ni wszystkie wzrosty zbudowane od pocz膮tku czerwca.聽

Dzisiejsze spadek IBM przewy偶sza przeceny, jakie widzieli艣my po 鈥淒niu Wyzwolenia鈥. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

W wynikach sp贸艂ki wida膰 solidny wzrost przychod贸w do poziomu 16,98 mld $ (+7,7%) podparty popraw膮 skoryg. mar偶y brutto do 60,1% (z 57,8% rok wcze艣niej). W momencie, gdy sp贸艂ka raportuje solidne wyniki bazowe, inwestorzy cz臋sto spogl膮daj膮 w g艂膮b poszczeg贸lnych segment贸w. W przypadku IBMu jednym z czynnik贸w mocno rozczarowuj膮cych inwestor贸w okaza艂 si臋 segment oprogramowania, kt贸ry zyska艂 9,6% r/r i wzr贸s艂 do 7,39 mld $, co oznacza o 0,1 mld $ ni偶sz膮 warto艣膰 od prognoz konsensusu.聽

S艂abo艣膰 tego sektora poddaje pod w膮tpliwo艣膰 perspektywy sp贸艂ki do utrzymania mocnych dynamik przychod贸w w 2 po艂owie 2025 r. Jako, 偶e pozostaje to g艂贸wnym motorem nap臋dowym wynik贸w IBM te informacje wystarczy艂y do zepchni臋cia notowa艅 a偶 o 7%.聽

WYNIKI ZA 2Q25:

Przychody 16,98 mld USD, wzrost o 7,7% rok do roku, szacunki 16,59 mld USD

Przychody z oprogramowania 7,39 mld USD, wzrost o 9,6% rok do roku, szacunki 7,49 mld USD

Przychody z segmentu konsultingowego 5,31 mld USD, wzrost o 2,6% rok do roku, szacunki 5,21 mld USD

Przychody z infrastruktury 4,14 mld USD, wzrost o 14% rok do roku, szacunki 3,66 mld USD

Przychody z finansowania 166 mln USD, spadek o 1,8% rok do roku, szacunki 174,4 mln USD

Pozosta艂e przychody -31 mln USD wobec 38 mln USD rok do roku

Skorygowana mar偶a brutto 60,1% wobec 57,8% rok do roku, szacunki 58,3%

Zysk na akcj臋 (EPS) z dzia艂alno艣ci operacyjnej 2,80 USD wobec 2,43 USD rok do roku, szacunki 2,62 USD

Jednocze艣nie sp贸艂ka nie podwy偶szy艂a swoich oczekiwa艅 dotycz膮cych przep艂yw贸w pieni臋偶nych, czego spodziewa艂 si臋 konsensus. Taki ruch doda艂 nieco niepewno艣ci do przewidywa艅 inwestor贸w odno艣nie perspektyw sp贸艂ki聽

Cena wysokiej wyceny

Cho膰 wyniki IBM pozostaj膮 solidne, reakcja rynku cz臋艣ciowo wspierana jest wysok膮 wycen膮 sp贸艂ki. Podobnie jak ca艂y rynek ameryka艅ski, firma wchodzi艂a w sezon wynikowy na podwy偶szonych wska藕nikach, kt贸rych warto艣膰 w przewy偶sza艂a nie tylko 艣rednie za ostatni rok, ale tak偶e by艂a na najwy偶szym poziomie tu偶 przed wynikami sp贸艂ki od ponad 3 lat.聽

Tym samym wszelkie rysy na perspektywach biznesu sp贸艂ki mocno odbijaj膮 si臋 na sentymencie rynkowym, co widzimy na dzisiejszej sesji. Jednocze艣nie nawet po tak mocnej przecenie wska藕niki dalej utrzymuj膮 si臋 powy偶ej 艣rednich za ostatni rok, co relatywnie do historycznej wyceny zostawia przestrze艅 do ewentualnego pog艂臋bienia korekty, je偶eli wyniki za 2Q25 spowoduj膮 redukcj臋 oczekiwa艅 odno艣nie wynik贸w sp贸艂ki w dalszej cz臋艣ci roku.聽

Wska藕niki P/E (niebieski), P/S (czerwony) oraz EV/EBITDA (fioletowy) przyj臋艂y najwy偶sze warto艣ci w sesji poprzedzaj膮cej wyniki od ponad 3 lat. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.