IMF podwyższa globalną prognozę wzrostu wspieranego przez boom w sektorze AI  🔎

Perspektywy regionalne: Podwyższone prognozy dla Egiptu, Nigerii i Afryki Subsaharyjskiej; Wielka Brytania zmaga się z wysoką inflacją.

Wojna handlowa: Taryfy USA–Chiny mogą obniżyć globalny PKB o ok. 0,3 pkt proc., jeśli napięcia się nasilą.

Wzrost globalny: MFW prognozuje 3,2% w 2025 r. i 3,1% w 2026 r.; inflacja pozostaje uporczywa.

Najważniejsze wnioski Wzrost globalny: MFW prognozuje 3,2% w 2025 r. i 3,1% w 2026 r.; inflacja pozostaje uporczywa.

Dyrektor Działu Badań MFW Pierre-Olivier Gourinchas, wraz z zastępczynią Petyą Koevą Brooks i szefową wydziału Deniz Igan, zaprezentował najnowszy raport World Economic Outlook. Fundusz prognozuje globalny wzrost gospodarczy na poziomie 3,2% w 2025 r. i 3,1% w 2026 r., zauważając, że proces dezinflacji spowolnił, a presja cenowa okazuje się bardziej uporczywa, niż wcześniej oczekiwano. Gourinchas ostrzegł, że szok taryfowy w USA nadal wpływa negatywnie na podaż, podbijając inflację i obniżając wzrost. Jednak wpływ wojny handlowej jest mniejszy od początkowych oczekiwań dzięki ograniczonym działaniom odwetowym i elastycznym łańcuchom dostaw Napięcia handlowe pozostają głównym czynnikiem ryzyka. Scenariusz spadkowy IMF pokazuje, że eskalacja mogłaby obniżyć globalny PKB o około 0,3 pkt proc. Gourinchas zwrócił też uwagę na geopolityczną fragmentację oraz boom inwestycyjny w technologiach (AI). Słabszy dolar złagodził warunki finansowe i presję inflacyjną z importu w wielu gospodarkach wschodzących. IMF regionalnie Brooks zwróciła uwagę na podwyższenie prognoz dla Egiptu (wzrost PKB realnego 4,3% w 2025 r. i 4,5% w 2026 r.) przy spadku inflacji z 40-miesięcznego maksimum.

Igan podkreśliła, że prognoza wzrostu dla Nigerii została podniesiona do 3,9% w 2025 r. i 4,2% w 2026 r., wspierana przez poprawę nastrojów, wyższą produkcję surowców i ograniczony wpływ taryf.

Afryka Subsaharyjska została zrewidowana w górę do 4,1% w 2025 r. i 4,4% w 2026 r. dzięki stabilizacji i reformom.

Wielka Brytania wyróżnia się ponadprzeciętnym wzrostem w grupie G7 (1,3% w latach 2025–2026) przy jednocześnie utrzymującej się inflacji (3,4% w 2025 r., spadającej w kierunku 2,5%), co uzasadnia ostrożną ścieżkę luzowania polityki BoE.

W przypadku Chin IMF zauważył rosnące znaczenie popytu krajowego w balansie dla eksportu. Jednocześnie wskazał na utrzymujące się problemy sektora nieruchomości i narastające nierównowagi zewnętrzne.

