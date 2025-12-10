Indeks kosztów zatrudnienia w USA lekko poniżej oczekiwań

– Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) – III kw zakończony we wrześniu.: (Obecnie: 0,8%; Prognoza 0,9%; Poprzednio 0,9%) Indeks kosztów zatrudnienia (Employment Cost Index, ECI) mierzy dynamikę kosztu pracy w USA – obejmuje zarówno płace, jak i benefity – i jest jednym z kluczowych wskaźników, na które patrzy Fed przy ocenie presji płacowo‑inflacyjnej. Silnie rosnący ECI sygnalizuje, że koszty pracy przyspieszają szybciej niż produktywność, co zwiększa ryzyko utrwalenia inflacji i skłania Fed do bardziej jastrzębiej polityki (wyższe stopy lub wolniejsze cięcia). W takim scenariuszu rosną oczekiwania na wyższe rentowności w USA, co zazwyczaj wspiera dolara względem innych walut, bo poprawia relatywną atrakcyjność amerykańskich aktywów. Z kolei słabszy lub hamujący ECI oznacza mniejszą presję inflacyjną z rynku pracy, zwiększa przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej i zwykle działa negatywnie na USD, szczególnie jeśli rynek wcześniej dyskontował silny wzrost płac. Para EURUSD nie reagowała jednak przesadnie na publikację tych danych.

