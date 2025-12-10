Podsumowanie dnia - Fed tnie stopy i nie wyklucza dalszych ruchów

US2000 rośnie dzisiaj ponad 1,6% i sięga nowych historycznych szczytów. US100 rośnie dzisiaj 0,7%, natomiast US500 o 0,8%. Wzrosty na kontraktach terminowych nasiliły się w trakcie konferencji prasowej Jerome Powella po decyzji Fed

Fed zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe bez zmian i zapowiedział techniczny program QE, aby zarządzać rezerwami. Obniżył też nieznacznie prognozę inflacji PCE, co spodobało się rynkom.

Fed utrzymuje prognozy dla stóp procentowych bez zmian, ale jednocześnie wyraźne wskazania Powella o pogorszeniu sytuacji na rynku pracy otwierają drogę do większej ilości obniżek. Fed nie podnosi jednak prognoz dla stopy bezrobocia, minimalnie obniża prognozy inflacyjne i wyraźnie podnosi prognozy dla wzrostu gospodarczego w przyszłym roku

EURUSD reaguje również na gołębie słowa Powella i para zbliżyła się do poziomu 1,1700

Złoto potencjalnie wybija się ze spadkowej konsolidacji i testuje dzisiaj poziom 4238 USD za uncję

Ropa naftowa kontynuowała dzisiaj spadki, nawet przy spadkach zapasów wg DOE, co jest związane z większą pewnością dotyczącą podaży. Zapasy ropy w USA spadły o 1,8 mln brk, ale wyraźnie wzrosły zapasy produktów ropopochodnych

Inflacja w Chinach wypada niżej od oczekiwań. Inflacja za listopad wyniosła -2,2% r/r, przy oczekiwaniu na poziomie -2,0% r/r

Hassett wskazuje, że prezydent Trump powinien podjąć decyzję o tym, kto będzie nowym szefem Fed w perspektywie 1-2 tygodni. Jednym z głównych kandydatów ma być sam Hassett, który wskazuje na potrzebę jeszcze głębszego cięcia stóp pocentowych

Kakao odbija dzisiaj o 6% oraz odbija o ponad 25% od ostatniego dołka wobec zmniejszonych prognoz związanych z nadpodażą

Bank Kanady utrzymuje stopy procentowe bez zmian oraz wskazuje na brak perspektyw na zmiany w najbliższym czasie wobec dobrego pozycjonowania na ryzyka związane z inflacją oraz cłami

Akcje Nvidia zyskiwały dzisiaj wobec potencjalnego dużego zamówienia ze strony ByteDance oraz Alibiaby. Jednocześnie JP Morgan miał wskazać, że nie oczekuje dużego popytu na chipy H200 ze strony chińskich przedsiębiorstw, jeśli Trump zezwoli na taki eksport. N

Na rynku akcji wyróżnia się również Photronics; akcje producenta fotomasek półprzewodnikowych odnotowały ponad 40% wzrost po optymistycznych prognozach i wynikach za III kwartał roku; zyks na akcję przekroczył oczekiwania o ponad 30%

Pszenica i kukurydza odnotowały spadki po publikacji wczorajszych danych USDA WASDE. W przypadku kukurydzy spadek zapasów spowodował tylko krótkoterminowy wzrost

Bitcoin wzrósł dziś o blisko 0,5% i wrócił powyżej poziomu 93 tys. USD wsparty słabszym dolarem i solidnymi nastrojami Wall Street, które zareagowało wzrostami niemal od razu po ogłoszeniu decyzji ws. stóp przez Fed