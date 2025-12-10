🔝US2000 na historycznych szczytach

Dzisiejsza decyzja Fed nie jest łatwa do rozszyfrowania. Z jednej strony mamy obniżkę, która była oczekiwana, ale z drugiej strony jeszcze kilka tygodni temu prawdopodobieństwo takiego ruchu było bardzo niskie. Mamy aż dwóch członków FOMC głosujących za utrzymaniem stóp procentowych i jeszcze więcej tzw. “Cichych Dysydentów”, którzy obecnie nie są głosującymi członkami.

Powell początkowo wskazał, że stopy procentowe są w zakresie neutralnej, a wpływ obniżek będzie dopiero widoczny w najbliższym czasie. Z drugiej strony Powell wskazuje, że dzisiejsza obniżka była możliwa dzięki nieco gorszej sytuacji na rynku pracy. Choć sam Powell nie wyraża dużego zatroskania sytuacją na rynku pracy, podkreśla m.in. to, że zmiana zatrudnienia została przeszacowana średnio aż o 60 tys. w ostatnich miesiącach, co przy średniej 40 tys. wskazuje na realne spadki zatrudnienia. Jeśli sytuacja na rynku pracy będzie się dalej osłabiać, będzie szansa na większą ilość obniżek w przyszłym roku. Choć samo techniczne QE na krótkim końcu krzywej jest jedynie kwestią zarządzania rezerwami, można wskazać, że ma to lekko gołębi wydźwięk.

Warto również zwrócić uwagę, że Powell nie wyklucza dalszych obniżek, ale wyraźnie wskazuje, że nie widzi na razie na horyzoncie podwyżek. Oprócz tego wskazuje na dużą ilość danych do styczniowego posiedzenia, co cały czas pozostawia kolejny potencjalny ruch już w kolejnym miesiącu.

US2000 rośnie dzisiaj o 1,6% i rośnie do najwyższego poziomu w historii. Indeks małych spółek rośnie dzisiaj zdecydowanie szybciej niż popularny S&P 500 czy Nasdaq.