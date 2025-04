Indeksy cofają się wobec możliwych fałszywych informacji

Informacje na temat możliwego odłożenia ceł na 90 dni poza Chinami prawdopodobnie były fałszywe. Na platformie X pojawiły się rzekome komentarze Hasseta, które miały być potwierdzone przez CNBC. Tak jednak się nie stało, co doprowadziło do ponownego cofnięcia amerykańskich indeksów. Niemniej skala ruchu w ostatnich minutach pokazuje, że rynek czeka jedynie na zapalnik, który spowoduje nową chęć do zakupów.