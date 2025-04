Indeksy odbijają w nadziei na pomyślne negocjacje — podsumowanie stanu obecnego 📄📌

Po rekordowej wyprzedaży rozpoczętej w środę, po ogłoszeniu ceł przez Trumpa, dzisiaj indeksy na wielu rynkach w końcu notują lekkie odreagowanie. Optymizm inwestorów jest napędzany nadzieją na postępy w negocjacjach oraz zmniejszeniem wysokości stawek celnych dla niektórych przynajmniej partnerów handlowych.

Według Sekretarza Skarbu, Scotta Bessenta do tej pory do administracji USA odezwało się już ok. 70 krajów chcących negocjować umowy handlowe. Sytuacja jednak jest daleko od wyklarowania się i nadal panuje sporo niepewności, m.in. z Unią Europejską, Kanadą czy Chinami, czyli głównymi partnerami handlowymi USA. Zobaczmy, jakie postępy negocjacyjne poczyniły wybrane kraje.

Japonia

Nałożone cła : 25% na import samochodów, 24% na inne towary.

: 25% na import samochodów, 24% na inne towary. Wpływ gospodarczy : Potencjalne zmniejszenie wzrostu PKB nawet o 0,8%.

: Potencjalne zmniejszenie wzrostu PKB nawet o 0,8%. Reakcja : Premier Shigeru Ishiba naciska na Trumpa o ponowne rozważenie decyzji.

: Premier Shigeru Ishiba naciska na Trumpa o ponowne rozważenie decyzji. Status negocjacji: Rozmowy mają się wkrótce rozpocząć; Japonia dąży do zmniejszenia obciążeń celnych.

Na dzień 8 kwietnia 2025 roku Japonia stoi w obliczu znacznej presji gospodarczej wynikającej z nowych ceł nałożonych przez USA — 25% na import samochodów i 24% na inne towary — co może zmniejszyć wzrost PKB kraju nawet o 0,8%. W odpowiedzi premier Shigeru Ishiba wezwał prezydenta Trumpa do ponownego rozważenia tych środków.

W ciągu ostatnich godzin Japonia zyskała priorytetowe znaczenie w negocjacjach celnych z USA, wzmocnione wczorajszą rozmową telefoniczną premiera z Trumpem. Sekretarz Skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer mają reprezentować USA w rozpoczętych negocjacjach. Wcześniejsze wpisy Trumpa wskazują, że Japonia oddelegowała najlepszy zespół negocjacyjny, co budzi nadzieje na zawarcie porozumienia. Postępy w negocjacjach budzą słuszny optymizm na rynku akcji. Indeks JP225 odbija dzisiaj 2,75% oraz prawie 9,50% od wczorajszych dołków.

Źródło: xStation 5

Unia Europejska (UE):

Propozycja UE : Eliminacja ceł przemysłowych w ramach zasady „zero za zero”.

: Eliminacja ceł przemysłowych w ramach zasady „zero za zero”. Odpowiedź USA : Trump odrzucił ofertę z powodu pozostałych ograniczeń.

: Trump odrzucił ofertę z powodu pozostałych ograniczeń. Środki odwetowe : UE rozważa cła odwetowe na towary amerykańskie.

: UE rozważa cła odwetowe na towary amerykańskie. Stanowisko: UE preferuje dialog, ale jest gotowa do proporcjonalnych działań.

UE zaproponowała porozumienie „zero za zero”, mające na celu eliminację wzajemnych ceł na towary przemysłowe w celu złagodzenia napięć handlowych z USA. Jednak prezydent Trump odrzucił tę propozycję, powołując się na pozostałe nierównowagi handlowe. Komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič wyraził otwartość na negocjacje, jednocześnie wskazując na brak „realnego zaangażowania” ze strony USA.

W odpowiedzi na odrzuconą przez USA propozycję zerowych ceł, UE rozważa nałożenie ceł odwetowych na import z USA mające wejść w życie już 15 kwietnia i obejmujące 25% cła na wybrane towary amerykańskie. Wprowadzenie ceł odwetowych nastąpi dopiero, jeśli rozmowy bilateralne zakończą się fiaskiem. UE prowadzi obecnie rozmowy z państwami członkowskimi, aby wypracować wspólne stanowisko. Choć preferowanym rozwiązaniem są negocjacje, UE pozostaje gotowa do podjęcia proporcjonalnych kroków odwetowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Indeks Euro Stoxx 50 odbija dzisiaj 2,12%, a łącznie od wczorajszych dołków zyskuje 4,85%. Jest to znacznie słabsze odbicie, niż w przypadku indeksu JP225, przy czym w obydwu przypadkach indeksy stracił po ok. 17-18% od poziomów pod koniec marca.

Źródło: xStation 5

Współpraca UE–Chiny:

Chiny i UE powinny zintensyfikować współpracę, zapewnić wolny i otwarty handel i inwestycje — chińskie media państwowe

Chiny są gotowe wzmocnić wzajemne zaufanie polityczne między UE

Wobec rosnących napięć w handlu transatlantyckim UE stara się wzmocnić relacje z Chinami. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen niedawno omawiała z premierem Chin Li Qiangiem zacieśnienie współpracy handlowej, przy czym obie strony wyraziły poparcie dla zreformowanego globalnego systemu handlu. Mimo to UE zachowuje ostrożność z powodu utrzymujących się nierównowag handlowych oraz napływu subsydiowanych towarów z Chin.

Chiny

Od początku tygodnia napięcie między USA a Chinami ponownie się nasiliło. Prezydent Donald Trump zagroził dodatkowymi 50% cłami na import z Chin, jeśli Pekin nie wycofa do końca dzisiejszego dnia ogłoszonych w piątek, 34% ceł odwetowych. Chiny zapowiedziały, że „będą walczyć do końca”, odmawiając ustępstw i sygnalizując gotowość do wdrożenia środków odwetowych. Wczoraj, Trump na platformie Truth Social ogłosił również zakończenie rozmów handlowych z Chinami i anulowanie zaplanowanych spotkań, co spotęgowało obawy przed pogłębiającą się wojną handlową.

CHN.cash stracił niewiele ponad 18% od końca marca w wyniku eskalacji wojny handlowej z USA. W wyniku braku postępów w negocjacjach oraz ryzyko nałożenia kolejnych ceł już od jutra, indeksy z Chin odbijają najmniej. W dniu dzisiejszym CHN.cash odbija 2,50%, a od dołków zaledwie 4,00%.

Źródło: xStation 5

Wietnam

Wietnam wyraził chęć zwiększenia importu towarów amerykańskich, w tym produktów z zakresu obronności i bezpieczeństwa, w ramach działań mających na celu zmniejszenie nadwyżki handlowej z USA. Dodatkowo Wietnam zwrócił się z prośbą o 45-dniowe opóźnienie wprowadzenia 46% amerykańskich ceł, aby ułatwić negocjacje.

Tajwan

Minister spraw zagranicznych Tajwanu, Lin Chia-lung, oświadczył, że wyspa jest gotowa do negocjacji z USA „w każdej chwili” w sprawie ceł. Choć półprzewodniki – kluczowy towar eksportowy Tajwanu – są obecnie wyłączone z nowych ceł USA, akcje TSMC spadły blisko 26% od szczytów, odzwierciedlając szersze obawy. Proaktywna postawa Tajwanu ma na celu ograniczenie potencjalnych skutków gospodarczych.

Źródło: xStation 5