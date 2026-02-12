US Open: Akcje Cisco Systems tracą 10% 🗽Mieszane nastroje na Wall Street

Amerykańskie indeksy notują mieszane otwarcie czwartkowej sesji; US100 notuje spadki, ale US30 i US500 nieznacznie rosną. Wzrostami wyróżniają się akcje przemysłowego giganta branży lotniczej - Howmet Aerospace; poza tym Eli Lilly, Walmart, Micron czy Exelon.

Sektor oprogramowania wciąż jest pod presją sprzedających, a wyprzedaży w sektorze hardware przewodzą dziś walory Cisco Systems, które traci 10% po wynikach - inwestorów rozczarowały prognozy spółki.

Wnioski o zasiłek nieznacznie wzrosły do 227 tys. wobec 223 tys. prognoz, a sprzedaż domów w USA zaskakująco spadła o -8.4% m/m wobec -4.6% oczekiwań (poprzednio wzrosłą o 5,1%).

US100 (interwał D1)

Źródło: xStation5

Amerykańskie akcje notują dziś spadki w sektorze usług IT, rozrywki, oprogramowania i komunikacji. Mocno tracą walory Shopify oraz Cisco Systems. Zyskuje sektor obronny i nieruchoości. Źródło: xStation5

Cisco po wynikach (fiskalny Q2 FY2026): wzrost przyspiesza, ale prognozy zawodzą

Cisco dostarczyło bardzo mocny drugi kwartał roku fiskalnego 2026 (okres zakończony 24 stycznia 2026). Przychody i zyski wzrosły dwucyfrowo i przebiły górny zakres wcześniejszych prognoz, a jednocześnie spółka pokazała wyraźne przyspieszenie w zamówieniach na infrastrukturę AI od hyperscalerów. Mimo dobrych danych kurs w handlu posesyjnym spadł, co sugeruje, że część rynku gra bardziej pod sentyment i makro niż pod samą jakość raportu.

Co najważniejsze w raporcie?

Rekordowe przychody: 15,3 mld USD (+10% r/r) oraz Non-GAAP EPS 1,04 USD (+11% r/r) , powyżej konsensusu (1,02 USD).

Marże powyżej oczekiwań : Non-GAAP gross margin 67,5% oraz Non-GAAP operating margin 34,6% – obie ponad górą guidance.

Popyt wyraźnie się rozpędza: zamówienia produktowe +18% r/r, a w samym networking tempo wzrostu przekroczyło 20% r/r.

Networking znowu jest silnikiem – nie tylko „stabilizatorem”

Po słabszym okresie w poprzednich kwartałach, segment sieciowy wrócił do roli głównego motoru wzrostu – przychody z networkingu wzrosły o 21% r/r. Zarząd podkreśla, że trwa wieloletni cykl odświeżania sieci kampusowych, co poprawia widoczność popytu w enterprise i ogranicza ryzyko „jednego kwartału”.

Najbardziej nośnym elementem raportu były zamówienia na AI Infrastructure od hyperscalerów na poziomie 2,1 mld USD w samym kwartale. Spółka zakłada, że w całym FY2026 wartość tego strumienia przekroczy 5 mld USD. To ważne, bo oznacza, że temat AI w Cisco nie jest już tylko narracją – zaczyna przekładać się na materialne wolumeny i może wspierać wzrost w kolejnych kwartałach.

Guidance: stabilny kurs, ale z ryzykiem taryf celnych

Q3 FY2026 : przychody 15,4–15,6 mld USD; Non-GAAP EPS 1,02–1,04 USD.

FY2026: przychody 61,2–61,7 mld USD; Non-GAAP EPS 4,13–4,17 USD - warto odnotować, że prognoza EPS uwzględnia szacowany wpływ ceł przy obecnej polityce handlowej.

Dlaczego rynek nie „nagradza” wyniku od razu?

Spadek kursu mimo beat’u nie jest rzadkością w dojrzałych spółkach technologicznych. Inwestorzy mogą reagować na szersze tło (obawy o spowolnienie, koszty finansowania, ostrożność w capex), a także na to, że usługi spadły o 1% r/r, podczas gdy wzrost napędzają głównie produkty. Innymi słowy: raport jest mocny, ale rynek nadal filtruje go przez pryzmat cykliczności i tego, jak trwały okaże się popyt tzw. hyperscalerów. Najważniejsze będzie utrzymanie dwucyfrowego tempa zamówień oraz to, czy AI Infrastructure pozostanie powtarzalnym strumieniem, a nie pojedynczą falą zakupów. Dodatkowo inwestorzy będą patrzeć na zdolność Cisco do utrzymania marż w otoczeniu rosnącej konkurencji w „AI fabric” oraz przy potencjalnych tarciach handlowych.

Wykresy Cisco Systems i Netflix (D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5