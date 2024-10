Inditex na fali dobrych wyników za pierwszy kwartał 📈

Walory hiszpa艅skiej sp贸艂ki Inditex (ITX.ES), odpowiadaj膮cej mi臋dzy innymi za takie marki jak Zara, Bershka, Massimo Dutti czy Pull&Bear zyskuj膮 dzisiaj ponad 5,5% w zwi膮zku z publikacj膮 dobrych wynik贸w za pierwsz膮 cz臋艣膰 roku.

Co cieszy inwestor贸w to przede wszystkim wysokie wyniki sp贸艂ki w zar贸wno ci臋偶kim okresie w uj臋ciu sezonowym, jak i niepewnej sytuacji gospodarczej na ca艂ym 艣wiecie. Wyniki sp贸艂ki wskazuj膮, 偶e mimo oko艂orynkowej presji, kolekcje g艂贸wnych marek sp贸艂ki znalaz艂y swoich odbiorc贸w. Inditex zamierza w tym roku przeznaczy膰 2,7 mld euro na wdro偶enie nowych technologii w ca艂ej firmie i rozbudow臋 potencja艂u logistycznego, co obejmie m.in. zwi臋kszenie przepustowo艣ci dla marek Zara, Bershka i obuwniczej.

Mimo to Inditex ostrzeg艂, 偶e zmiany walutowe, g艂贸wnie s艂abszy dolar, zmniejsz膮 przychody o 3% w 2024 roku, wi臋cej ni偶 pierwotnie przewidywano.

WYNIKI PIERWSZ膭 CZ臉艢膯 ROKU

Ebit 3,54 miliarda euro, +12% r/r, szacowano 3,48 miliarda euro

Mar偶a Ebit 19,6% vs. 18,8% r/r, szacowano 19,4%

Sprzeda偶 netto 18,07 miliard贸w euro, +7,2% r/r, szacowano 18,02 miliard贸w euro

Sprzeda偶 Zara & Zara Home 13,03 miliard贸w euro, +5,4% r/r

Sprzeda偶 Pull&Bear 1,12 miliarda euro, +7,9% r/r

Sprzeda偶 Massimo Dutti 904 mln euro, +7,4% r/r

Sprzeda偶 Bershki 1,38 miliarda euro, +17% r/r

Sprzeda偶 Stradivariusa 1,26 miliarda euro, +17% r/r

Sprzeda偶 Oysho 368 milion贸w euro, +6,4% r/r

Zysk brutto 10,54 mld euro, +7,6% r/r, szacunkowo 10,51 mld euro

Mar偶a brutto 58,3% vs. 58,2% r/r, szacowano 58,4%

Ebitda 5,04 mld euro, +8,1% r/r, szacunkowa 5,02 mld euro

Mar偶a Ebitda 27,9% vs. 27,7% r/r, szacowano 27,9%

Zysk netto 2,77 miliarda euro, +10% r/r, szacunkowo 2,78 miliarda euro

EPS 0,889 euro vs. 0,807 euro r/r, szacowano 0,89 euro

Inditex zyskuje dzisiaj ponad 5% i tym samym utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy, kt贸ry utrzymywany jest od 2022 roku.聽 殴r贸d艂o: xStation聽

