Instytucje rozpędzą hossę kakao w 2026 roku?📈W tle Bloomberg Commodity Index

Ceny kakao (COCOA) notują dziś sporą zmienność podczas pierwszej sesji w 2026 roku, gdy rynek oczekuje pierwszych danych o zakupach surowca przez instytucje akumulujące surowcowy indeks Bloomberga (BCOM). Kapitał powoli pozycjonuje się na sezon 2026 rok, który zapowiada się jako dużo bardziej udany dla upraw po fatalnym 2025 roku. Choroby kakaowców w Afryce ustabilizowały się, a wysokie ceny zachęciły rolników do nowych nasadzeń i oprysków. Dodatkowo, warunki pogodwe pozostają przyjaźniejsze, a postęp zbiorów w Afryce Zachodniej (Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej) jest udany. Jednak popyt na kakao może w 2026 rosnąć z uwagi na wspomniane czynniki strukturalne, m.in. oczekiwane włączenie kakao do indeksu Bloomberg Commodity Index (BCM) i związany z tym popyt instytucjonalny. Także zapasy kakao na ICE spadają. Co dokładnie rynek będzie śledził w 2026 roku i jakie są pozytywne, oraz negatywne katalizatory dla cen kakao?

Czynniki wspierające (pro-wzrostowe)

Popyt indeksowy, czyli potencjalny katalizator: rynek dostaje wsparcie z oczekiwań na zakupy związane z włączeniem kontraktów terminowych na kakao do Bloomberg Commodity Index (BCOM) od stycznia. Według szacunków Citigroup może to przyciągnąć nawet około 2 mld USD zakupów kontraktów na kakao w Nowym Jorku.

Spadek zapasów w Intercontinental Exchange (ICE): zapasy kakao w amerykańskich portach (ICE) spadły do 9,5-miesięcznego minimum i wyniosły 1 626 105 worków , co wspiera ceny od strony podaży „widocznej” na rynku.

Coraz bardziej napięte prognozy bilansu globalnego: ICCO obniżyło prognozę nadwyżki w sezonie 2024/25 do 49 tys. ton (z 142 tys. ton ) oraz zredukowało prognozę produkcji do 4,69 mln ton (z 4,84 mln ton ). Rabobank obciął również prognozę nadwyżki w sezonie 2025/26 do 250 tys. ton (z 328 tys. ton ). Nigeria jako dodatkowy czynnik podażowy: Nigeria (5. największy producent na świecie) zakłada spadek produkcji w sezonie 2025/26 o 11% r/r do 305 tys. ton. To działa wspierająco na ceny w średnim terminie.



Czynniki ograniczające wzrosty (pro-spadkowe)

Sprzyjająca pogoda w Afryce Zachodniej: korzystna mieszanka opadów i słońca w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz regularne deszcze w Ghanie wspierają kwitnienie drzew i rozwój strąków przed sezonem harmattan. To ogranicza krótkoterminowe ryzyko podażowe.

Lepsze sygnały z podliczeń strąków: Mondelez wskazał, że najnowszy „pod count” w Afryce Zachodniej jest o 7% powyżej średniej z 5 lat i „wyraźnie wyższy” niż rok temu. Rozpoczęły się zbiory głównego plonu w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a rolnicy są optymistyczni co do jakości.

Opóźnienie unijnego EUDR utrzymuje dostępność surowca: Parlament Europejski zatwierdził roczne przesunięcie przepisów dotyczących wylesiania (EUDR), co w praktyce umożliwia dalszy import kakao z regionów, gdzie problem wylesiania jest istotny. Dla cen jest to czynnik łagodzący presję podażową.

Słabnący popyt globalny (przetwórstwo kakao): Azja: Q3 -17% r/r (najniższy Q3 od 9 lat) Europa: Q3 -4,8% r/r (najniższy Q3 od 10 lat) Ameryka Północna: Q3 +3,2% r/r , ale wynik był prawdopodobnie zaburzony przez włączenie nowych firm raportujących. Dane wskazują na wyraźną słabość popytu, szczególnie w Azji i Europie.



Podsumowanie

Sezon 2023/24 był historycznie napięty, ICCO zrewidowało globalny deficyt do -494 tys. ton, czyli największego od ponad 60 lat, a produkcja spadła o -12,9% r/r do 4,368 mln ton. Z kolei sezon 2024/25 ma przynieść pierwszą nadwyżkę od czterech lat: ICCO szacuje nadwyżkę na 49 tys. ton, przy produkcji 4,69 mln ton (+7,4% r/r). To ważny argument dla strony podażowej, ale jego wiarygodność będzie weryfikowana przez realne dane z Afryki Zachodniej i dynamikę zapasów. Co obserwować w najbliższym czasie? Faktyczna skalę i tempo przepływów indeksowych BCOM, wpływ pogody w Afryce Zachodniej w okresie tzw. harmattan, poziom zapasów na ICE oraz raporty o mieleniu ziaren kakaowca (grinding) z głównych regionów: Azji, Europy i Ameryki Północnej.

COCOA (wykres H1)

Kakao odwróciło część spadku i próbuje wrócić do wzrostu, co w krótkim terminie uprawdopodobnia zakończenie korekty 1:1 i powrót powyżej 6000 USD (EMA50).

Źródło: xStation5