Intel, korzystając ze świetnego sentymentu podczas środowej sesji oraz informacji o współpracy z Google, wzrósł o ponad 11%. Kurs akcji osiągnął 59 dolarów, zbliżając się do szczytów z lat 2020 oraz 2000.

Google, należące do Alphabet, ogłosiło, że będzie korzystać z najnowszych procesorów serii Xeon produkowanych przez Intela. CEO Intela, Lip-Bu Tan, podczas konferencji położył nacisk na elastyczność oferowaną przez nową serię procesorów, co, jak podkreślił, jest kluczowe w operacjach skoncentrowanych na sztucznej inteligencji.

Nie jest to jedyne istotne zobowiązanie wobec Intela w ostatnich dniach. We wtorek spółka ogłosiła, że dołączy do inicjatywy „Terafab”, należącej do Elona Muska. Jest to kompleks centrów danych mających wspierać wysiłki Tesli i SpaceX na polu sztucznej inteligencji i robotyki.

Pozytywne informacje dla spółki nie ograniczają się jednak wyłącznie do deklaracji. Intelowi udało się odkupić swoją fabrykę procesorów Xeon w Irlandii, którą firma wcześniej musiała sprzedać Apollo Global Management.

INTC.US (D1)

Kurs kontynuuje coraz bardziej stromy trend wzrostowy. Przecięcie się średnich EMA100 i EMA200 wyraźnie zapowiedziało falę wzrostową, a momentum wyraźnie przyspiesza. Kurs z impetem pokonał strefę oporu w okolicy 56 dolarów, co otwiera drogę do testu poziomu 68 dolarów. Źródło: xStation5.