Akcje Intela silnie rosną na otwarciu poniedziałkowej sesji po doniesieniach, że Google i Nvidia rozważają wykorzystanie amerykańskiego producenta jako alternatywnego dostawcy zaawansowanych układów scalonych.

Według Reutersa rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim zabezpieczenia mocy produkcyjnych poza TSMC, którego linie produkcyjne oraz zaawansowane pakowanie pozostają mocno obciążone. Liderzy sektora technologicznego wyrażają coraz większe obawy, że terminowość dostaw z tajwańskich zakładów może okazać się gorsza od oczekiwań rynku.

Najważniejszym elementem rozmów jest informacja, że Google miało złożyć u Intela zamówienie na produkcję ponad 3 mln układów TPU (Tensor Processing Unit) w 2028 r.

TPU to procesory Google zaprojektowane do trenowania i obsługi modeli AI. Zamówienie miało nastąpić po miesiącach testowania technologii zaawansowanego pakowania Intela. Morgan Stanley szacuje, że Google może wyprodukować łącznie ponad 6 mln TPU w latach 2027/2028. Jest to konsekwentny wysiłek ze strony jednego z potentatów sektora technologicznego, który od dawna próbuje zdywersyfikować swoje dostawy podzespołów, by zmniejszyć zależność od Nvidii.

W przypadku Nvidii deklaracje są dużo bardziej ostrożne. Spółka nie miała jeszcze złożyć zamówienia, ale testuje możliwości Intela w zakresie produkcji przyszłych układów. Według raportu Nvidia sprawdza m.in. technologię pozwalającą połączyć cztery układy graficzne w jedną jednostkę, co ma być związane z architekturą Feynman planowaną na 2028 r. Nvidia prowadzi również wczesne próby na procesie “18A” - czyli najbardziej zaawansowanej technologii produkcyjnej Intela.

Dla Intela doniesienia te są istotne, ponieważ wzmacniają narrację o odbudowie pozycji rynkowej spółki lub nawet jej dalekiej ekspansji. Jednocześnie wyceny mają za sobą potężną falę wzrostową, a rynek nie powinien odczytywać tych informacji jako prostego zastąpienia TSMC.

Intel ma być źródłem dodatkowej i/lub awaryjnej przepustowości produkcyjnej oraz zabezpieczenia łańcucha dostaw. Zdolności produkcyjne Intela, wciąż pozostają w powijakach względem prognoz spółki, a w ujęciu GAAP - nadal przynosi ona stratę.

INTC.US (D1)

Kurs zatrzymał się na poziomie FIBO 50 podczas ostatniej korekty, z której odbił się i obecnie zmierza w kierunku testu strefy oporu między poziomami FIBO 61 i 76. Źródło: xStation 5