Rynkami technologicznymi wstrząsnęły doniesienia, według których przedstawiciele administracji Donalda Trumpa prowadzili wstępne rozmowy z największymi firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję na temat możliwości objęcia przez rząd udziałów kapitałowych w tych przedsiębiorstwach. Według medialnych informacji dyskusje znajdują się na bardzo wczesnym etapie i nie dotyczą przymusowych przejęć, lecz potencjalnie dobrowolnego przekazywania części udziałów państwu. Rozważane są również mechanizmy, dzięki którym zyski z takich inwestycji mogłyby zostać wykorzystane na cele publiczne, w tym nawet do wypłaty dywidend dla amerykańskich gospodarstw domowych.

AI coraz bardziej strategicznym sektorem gospodarki

Pojawienie się takich pomysłów nie jest przypadkowe. Sztuczna inteligencja staje się obecnie jednym z najważniejszych obszarów rywalizacji gospodarczej i technologicznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W ostatnich tygodniach administracja Trumpa zwiększyła nadzór nad sektorem AI, m.in. wymagając wcześniejszego dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli przed ich publicznym wdrożeniem. Równolegle w Kongresie trwają prace nad stworzeniem bardziej jednolitych ram regulacyjnych dla branży.

IPO OpenAI i Anthropic mogą zmienić układ sił

Dyskusje zbiegają się w czasie z przygotowaniami do potencjalnie największych debiutów giełdowych ostatnich lat. Zarówno OpenAI, jak i Anthropic przygotowują się do wejścia na giełdę, co może przełożyć się na wielomiliardowe wyceny całego sektora. Według doniesień pomysł udziału państwa miał być omawiany m.in. przez prezesa OpenAI, Sam Altman, który od dłuższego czasu wskazuje na potrzebę stworzenia mechanizmów umożliwiających szersze dzielenie się korzyściami płynącymi z rozwoju sztucznej inteligencji.

Skąd pomysł na publiczny fundusz AI?

Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że rozwój AI opiera się na wiedzy, danych i dorobku całego społeczeństwa, dlatego część generowanych zysków powinna trafiać również do obywateli. W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się koncepcje funduszy majątkowych finansowanych z rozwoju sztucznej inteligencji, które przypominałyby rozwiązania stosowane w sektorze surowcowym. Podobne propozycje zgłaszają zarówno przedstawiciele branży technologicznej, jak i część polityków, którzy wskazują na potrzebę przygotowania gospodarki na potencjalne skutki automatyzacji rynku pracy.

Rynek obawia się większej ingerencji państwa

Choć rozmowy mają obecnie charakter nieformalny, sama informacja wywołała dyskusję wśród inwestorów. Część rynku obawia się, że większe zaangażowanie państwa mogłoby oznaczać silniejszą regulację sektora, ograniczenie swobody działania przedsiębiorstw oraz potencjalny wpływ polityki na decyzje biznesowe. Z drugiej strony zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że sztuczna inteligencja może stać się infrastrukturą o znaczeniu porównywalnym z energetyką, telekomunikacją czy przemysłem obronnym, co uzasadniałoby większą obecność państwa w tym obszarze.

Na razie więcej pytań niż odpowiedzi

Obecnie nie istnieje żaden oficjalny projekt ustawy ani konkretny plan wdrożenia tego pomysłu. Wiadomo jedynie, że administracja analizuje różne scenariusze dotyczące przyszłości sektora AI i sposobów podziału korzyści wynikających z jego rozwoju. Sam fakt prowadzenia takich rozmów pokazuje jednak, że w Waszyngtonie sztuczna inteligencja przestaje być postrzegana wyłącznie jako innowacyjna technologia, a coraz częściej traktowana jest jako strategiczny zasób państwa, który może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB