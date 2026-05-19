Intel ostrzega przed ograniczeniami CPU. Wzrost napięć w podaży procesorów

Intel ponownie zwraca uwagę na ograniczenia w dostępności procesorów i jednocześnie zachęca producentów komputerów PC do częstszego wykorzystywania najnowszych układów opartych na technologii 18A. Powodem jest rosnący popyt napędzany rozwojem sztucznej inteligencji, który stopniowo ogranicza podaż CPU na rynku. To ważny sygnał, ponieważ pokazuje, że boom na AI przestaje dotyczyć wyłącznie kart graficznych i coraz wyraźniej wpływa także na segment klasycznych procesorów do komputerów i serwerów.

Intel zmienia podejście do oferty

Według doniesień firma sugeruje producentom OEM, takim jak dostawcy laptopów i komputerów stacjonarnych, aby częściej wybierali najnowsze generacje procesorów zamiast starszych modeli. W praktyce taki kierunek zwykle oznacza jednocześnie próbę poprawy struktury sprzedaży i lepsze dopasowanie się do realiów ograniczonej dostępności części układów w tych segmentach, w których popyt jest obecnie najwyższy.

Skąd biorą się problemy z dostępnością

Źródłem napięć jest przede wszystkim gwałtowny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową związaną z AI, który zmienia priorytety produkcyjne w całej branży półprzewodników. Coraz większa część mocy produkcyjnych trafia do segmentu centrów danych, co w naturalny sposób ogranicza dostępność procesorów dla rynku PC i wydłuża terminy dostaw.

Wcześniejsze informacje rynkowe, w tym doniesienia Reutersa, wskazywały, że Intel już w pierwszym kwartale sprzedawał układy szybciej, niż zakładał. Pojawiały się również sygnały o bardzo długich, sięgających nawet sześciu miesięcy, terminach oczekiwania na wybrane procesory w Chinach. Z kolei inne branżowa źródła informowały, że napięcia podażowe mają charakter szeroki i dotyczą całego rynku, a zarówno Intel, jak i Advanced Micro Devices reagują na nie między innymi zmianami cen wybranych układów.

Co to oznacza dla branży PC

Dla producentów komputerów oznacza to przede wszystkim większą presję kosztową oraz możliwe przesunięcia w stronę droższych konfiguracji sprzętowych. W praktyce może to także skutkować okresowymi opóźnieniami w dostępności niektórych modeli laptopów i komputerów stacjonarnych, szczególnie w średnim i wyższym segmencie rynku.

Szerszy kontekst rynkowy

Z perspektywy Intela sytuacja ma dwojaki charakter. Z jednej strony silny popyt na procesory potwierdza dobrą kondycję rynku i wspiera wyniki finansowe, z drugiej ujawnia ograniczenia produkcyjne oraz konieczność lepszego równoważenia mocy pomiędzy segmentem PC a rosnącym rynkiem centrów danych.

Rynek taki komunikat można interpretować relatywnie pozytywnie. Pokazuje on utrzymujący się wysoki popyt, ale jednocześnie przypomina o ryzykach związanych z krótkoterminowymi napięciami w łańcuchu dostaw.

Wnioski

Cała sytuacja dobrze pokazuje, jak bardzo rozwój sztucznej inteligencji zmienia rynek półprzewodników. Presja popytowa nie ogranicza się już do jednego segmentu, lecz stopniowo obejmuje coraz szerszą część rynku, wymuszając na producentach elastyczne zarządzanie produkcją i dystrybucją układów.