Intel przed wynikami. Czy cięcia kosztów i grupowe zwolnienia wreszcie zaczną przynosić efekty?

Już za dwa dni Intel opublikuje wyniki kwartalne, które mogą okazać się jednymi z najważniejszych od rozpoczęcia programu restrukturyzacji. Tuż przed publikacją spółka poinformowała o kolejnej fali zwolnień, obejmującej tym razem dział odpowiedzialny za centra danych i rozwiązania dla sztucznej inteligencji.

Decyzja zwraca uwagę, ponieważ segment Data Center and AI należy do najważniejszych obszarów działalności Intela i w ostatnich kwartałach pokazywał poprawę wyników. Zarząd daje jednak wyraźny sygnał, że program oszczędności obejmuje całą organizację. Priorytetem pozostaje poprawa efektywności i ograniczenie kosztów, nawet w jednostkach uznawanych za strategiczne dla przyszłego rozwoju spółki.

To kolejny etap zmian, które Intel realizuje od wielu miesięcy. Firma upraszcza strukturę organizacyjną, redukuje zatrudnienie i ogranicza wydatki operacyjne, próbując odbudować rentowność po kilku trudnych latach. Rynek dobrze zna już tę historię. Kolejne informacje o cięciach kosztów nie są zaskoczeniem i same w sobie raczej nie zmienią nastawienia inwestorów.

Znacznie ważniejsze jest to, czy działania podejmowane przez zarząd zaczynają przekładać się na wyniki finansowe. Akcjonariusze chcą zobaczyć, że restrukturyzacja przestaje być jedynie planem naprawczym, a zaczyna przynosić wymierne efekty.

Konsensus rynkowy zakłada obecnie zysk na akcję na poziomie 0,214 USD oraz przychody wynoszące około 14,4 mld USD. Samo osiągnięcie tych wartości może jednak nie wystarczyć. Po kilku kwartałach intensywnych zmian organizacyjnych rynek będzie oczekiwał sygnałów, że Intel odzyskuje zdolność do trwałego generowania zysków, a poprawa wyników nie wynika wyłącznie z ograniczania kosztów.

Duże znaczenie będzie miał również komentarz zarządu dotyczący drugiej połowy roku. Inwestorzy będą szukali odpowiedzi na pytanie, czy popyt na rozwiązania Intela zaczyna się poprawiać oraz czy spółka widzi przestrzeń do dalszej odbudowy marż. To właśnie prognozy i perspektywy mogą mieć większy wpływ na notowania niż same wyniki za zakończony kwartał.

Szczególna uwaga będzie skupiona na segmencie centrów danych. Intel od kilku lat próbuje odbudować swoją pozycję po utracie części udziałów rynkowych na rzecz AMD, a jednocześnie znaleźć miejsce na rynku zdominowanym przez Nvidię. To właśnie ten obszar ma odegrać kluczową rolę w przyszłości spółki, dlatego informacje o redukcji zatrudnienia w tej jednostce są szczególnie interesujące. Mogą oznaczać dalszą optymalizację kosztów, ale jednocześnie pokazują, jak dużą presją objęta jest cała organizacja.

Rynki będą również uważnie analizować postępy Intela w realizacji strategii związanej z produkcją półprzewodników. Spółka inwestuje miliardy dolarów w rozwój własnych fabryk i chce ponownie stać się jednym z najważniejszych producentów chipów na świecie. To projekt o ogromnej skali, którego powodzenie będzie zależało nie tylko od przewagi technologicznej, ale również od zdolności do utrzymania zdrowej sytuacji finansowej.

Dla części akcjonariuszy kolejne zwolnienia mogą być pozytywnym sygnałem. Mniejsza baza kosztowa oznacza większą szansę na poprawę marż i wyższą rentowność w kolejnych kwartałach. Rynek wydaje się jednak znajdować w innym miejscu niż jeszcze rok temu. Dzisiaj liczy się już nie to, czy Intel potrafi ograniczać koszty, ale czy potrafi ponownie rozwijać biznes i skutecznie konkurować na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku półprzewodników.

Najbliższy raport będzie więc czymś więcej niż tylko publikacją kwartalnych wyników. Może pokazać, czy Intel rzeczywiście wchodzi w kolejny etap swojej odbudowy. Po miesiącach restrukturyzacji inwestorzy oczekują przede wszystkim dowodów na to, że spółka nie tylko oszczędza, ale ponownie zaczyna zarabiać. To właśnie ten element może okazać się najważniejszym czynnikiem decydującym o reakcji rynku.

Źródło: xStation5