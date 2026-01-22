Intel Q4 2025: Wyniki kwartalne pokażą, czy strategia działa 📊

Dlaczego wyniki są ważne

Dziś po sesji na Wall Street Intel publikuje raport za czwarty kwartał 2025 roku. To kluczowy moment, w którym spółka musi pokazać postępy w realizacji planu odbicia od Foundry i AI po poprawę wyników w segmencie PC mimo trudnego otoczenia rynkowego presji ze strony konkurencji i globalnych wyzwań w łańcuchu dostaw. Dzisiejsze wyniki mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące aktualnej sytuacji finansowej Intela oraz pokazać jak firma widzi swoją przyszłość w kolejnych kwartałach i w całym 2026 roku.

Prognozy i konsensus Q4 2025

Według konsensusu Bloomberg, prognozy dla Intela na czwarty kwartał 2025 roku wyglądają następująco:

Przychody całkowite: 13,42 mld USD, co oznacza spadek o około 6% rok do roku Client Computing (PC/CCG): 8,28 mld USD Data Center & AI: 4,36 mld USD

EPS: 0,09 USD

Marża brutto: 36,5%

Marża operacyjna: 6,29%

Nakłady na badania i rozwój (R&D): 3,29 mld USD

Zysk operacyjny: 872,8 mln USD



Prognozy na pierwszy kwartał 2026

Przychody: 12,54 mld USD

EPS: 0,07 USD

Marża brutto: 36,5%

Nakłady inwestycyjne (CapEx): 3,84 mld USD

Te liczby pokazują, że Intel nadal mierzy się z presją w segmencie komputerów osobistych, ale segmenty Data Center & AI oraz Foundry stają się kluczowe w odbudowie przychodów i poprawie marż. Inwestorzy będą uważnie obserwować, czy wyniki kwartalne potwierdzą pozytywne sygnały wysyłane przez spółkę od kilku miesięcy i czy strategia restrukturyzacji przynosi realne rezultaty.

Foundry i AI – test dla strategii

Strategiczne inwestycje w segment Foundry oraz rozwój procesów technologicznych, w tym 18A w Arizonie, są fundamentem planu odbicia Intela. Poprawa wydajności produkcji, pozyskiwanie nowych klientów oraz zabezpieczenie łańcucha dostaw są kluczowe, ale kosztowne.

W segmencie AI i Data Center spółka stara się odbudować udział w rynku serwerów oraz procesorów do zastosowań sztucznej inteligencji. Współpraca z NVIDIA w zakresie GPU i rozwój agentic AI mają zwiększyć przychody oraz marże, choć ograniczenia podaży w procesach Intel 7 i 10 mogą spowolnić ekspansję w krótkim terminie.

To właśnie od wyników w tych segmentach w dużej mierze zależy, czy inwestorzy uznają plan „ratowania klienta” za skuteczny.

PC i Client Computing – wciąż wyzwanie

Segment PC pozostaje jednym z największych wyzwań dla Intela. Chociaż spodziewane jest odbicie średnich cen sprzedaży w segmentach komputerów wysokiej klasy oraz średniej klasy, spółka wciąż traci udział w segmencie budżetowym, szczególnie w Chromebookach, na rzecz producentów takich jak MediaTek. Ma to wpływ nie tylko na wolumen sprzedaży, ale również na postrzeganą siłę marki w rynku konsumenckim.

Rozwój AI PC może częściowo kompensować spadki wolumenów, wprowadzając produkty bardziej zaawansowane technologicznie i pozwalając Intelowi utrzymać pozycję w segmencie premium. Niemniej rynek będzie uważnie obserwował, czy spółka jest w stanie odzyskać znaczący udział w tym podstawowym segmencie, który nadal generuje znaczną część przychodów całej firmy. Sukces w PC jest zatem warunkiem koniecznym, aby strategia odbicia była postrzegana jako kompletna i trwała, ponieważ to właśnie sprzedaż komputerów konsumenckich i biznesowych wciąż napędza cash flow Intela.

Wsparcie zewnętrzne – rząd, SoftBank i NVIDIA

Intel korzysta z szerokiego wsparcia finansowego i technologicznego pochodzącego z zewnątrz, co pozwala łagodzić presję krótkoterminową oraz finansować długofalowe inwestycje. Program CHIPS Act zapewnia spółce 5,7 miliarda dolarów w postaci gotówki i ulg podatkowych, co poprawia płynność i umożliwia rozwój infrastruktury produkcyjnej, zwłaszcza w segmencie Foundry.

Partnerstwa strategiczne z NVIDIA oraz SoftBankiem mają na celu zwiększenie możliwości technologicznych Intela, przyspieszenie rozwoju AI oraz dywersyfikację ryzyk biznesowych. Współpraca z NVIDIA pozwala integrować GPU do serwerów AI i zwiększać atrakcyjność oferty dla klientów enterprise, natomiast wsparcie SoftBanku daje dostęp do finansowania i potencjalnie nowych rynków.

Mimo to nawet tak znaczące wsparcie nie zastąpi trwałego odbicia przychodów i poprawy marż, które muszą wynikać z własnej skuteczności operacyjnej. Inwestorzy w raportach kwartalnych będą weryfikować, czy zewnętrzne wsparcie rzeczywiście przekłada się na wzrost wartości firmy oraz stabilizację wyników.

Ryzyka dla inwestorów

Mimo postępów Intel wciąż stoi przed istotnymi wyzwaniami. Ograniczenia produkcji i zdolności w segmencie Foundry oraz wysokie nakłady inwestycyjne mogą spowolnić tempo rozwoju i ograniczyć elastyczność finansową firmy. Spółka przewiduje utratę około dziesięciu procent udziału w rynku PC w 2026 roku, co dodatkowo zwiększa presję na odbicie w segmencie Client Computing.

Konkurencja ze strony AMD, NVIDIA i MediaTek pozostaje intensywna, co wymaga stałego doskonalenia technologii oraz wprowadzania innowacyjnych produktów. Geopolityka i bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w szczególności sytuacja na Tajwanie, mogą generować dodatkowe koszty i niepewność. Wysoka wycena akcji, która już uwzględnia pozytywne oczekiwania rynku, sprawia, że każde rozczarowanie w wynikach może mocno wpłynąć na kurs i nadszarpnąć zaufanie inwestorów.

Wnioski i perspektywy: czy operacja „ratowania klienta” działa

Dzisiejsze wyniki Q4 2025 będą pierwszym konkretnym sygnałem czy Intel potrafi przekuć plan restrukturyzacji w realne rezultaty finansowe. Stabilizacja przychodów poprawa marż oraz pozytywne wskaźniki w segmentach Foundry i AI mogą przekonać inwestorów że strategia działa. Aby operacja naprawdę się udała spółka musi utrzymać postęp w Foundry odbudować udział w rynku PC skutecznie zarządzać kosztami i ryzykiem geopolitycznym oraz konsekwentnie rozwijać segmenty wysokomarżowe. Intel stoi przed kluczowym momentem ponieważ raport Q4 może albo potwierdzić zaufanie inwestorów albo pokazać że droga do pełnego odbicia będzie dłuższa i trudniejsza niż rynek zakładał.

Od początku ubiegłego roku kurs akcji Intela wzrósł niemal o 150%co odzwierciedla rosnące nadzieje rynku związane z restrukturyzacją inwestycjami w Foundry oraz ekspansją w AI i Data Center. Jednak wiele z tego wzrostu zostało już zdyskontowane przez inwestorów. Obecnie rynki oczekują namacalnych rezultatów konkretnych danych o przychodach poprawie marż i realnym wzroście udziału w rynku. Dzisiejsze wyniki będą pierwszym testem czy Intel potrafi przekuć ambitne plany w mierzalne sukcesy które potwierdzą że strategia odbicia nie jest tylko teorią lecz realnym fundamentem przyszłego wzrostu.