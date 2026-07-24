Intel zaskoczył rynek. Czy odbudowa wreszcie nabiera tempa?

Jeszcze przed publikacją wyników rynki zastanawiały się przede wszystkim, czy wielomiesięczna restrukturyzacja Intela zaczyna przynosić oczekiwane efekty. Odpowiedź za drugi kwartał okazała się zdecydowanie lepsza od oczekiwań. Spółka nie tylko wyraźnie przebiła prognozy analityków zarówno pod względem przychodów, jak i zysku, ale również przedstawiła mocniejsze od oczekiwań prognozy na trzeci kwartał, co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez inwestorów.

Najważniejsze wyniki za drugi kwartał

Przychody: 16,1 mld USD wobec oczekiwanych 14,4 mld USD

Skorygowany zysk na akcję (EPS): 0,42 USD wobec konsensusu 0,21 USD

Przychody segmentu Data Center & AI: 6,3 mld USD, wzrost o 59% r/r

Przychody Intel Foundry: 5,8 mld USD, wzrost o 31% r/r

Marża brutto: 40,4% wobec oczekiwanych 39,2%

Prognoza przychodów na III kwartał: 15,8–16,8 mld USD przy konsensusie około 15,1 mld USD

Prognozowany EPS na III kwartał: 0,38 USD wobec oczekiwań 0,27 USD

Po publikacji wyników akcje Intela wyraźnie zyskiwały w handlu posesyjnym. Rynek docenił nie tylko lepsze od oczekiwań liczby, ale również fakt, że zarząd podniósł prognozy na kolejny kwartał. W przypadku spółek technologicznych to właśnie perspektywy na przyszłość często mają większe znaczenie niż same historyczne wyniki.

Jednym z najmocniejszych elementów raportu był segment Data Center & AI, którego sprzedaż wzrosła aż o 59% rok do roku. To pokazuje, że Intel zaczyna coraz mocniej korzystać z ogromnych inwestycji w infrastrukturę obliczeniową. Coraz więcej firm rozwija centra danych, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na procesory serwerowe, które pozostają jednym z najważniejszych produktów spółki.

Optymistycznie brzmią również komentarze zarządu. Prezes Lip-Bu Tan przyznał, że popyt na procesory serwerowe przewyższa obecnie możliwości produkcyjne Intela. Spółka zwiększa więc nakłady inwestycyjne, aby rozbudować moce produkcyjne i sprostać rosnącemu popytowi zarówno na własne procesory, jak i usługi produkcyjne świadczone dla zewnętrznych klientów.

To o tyle istotne, że zmienia się charakter całego boomu technologicznego. Początkowo największa uwaga skupiała się na układach wykorzystywanych do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera infrastruktura potrzebna do obsługi gotowych modeli na ogromną skalę. W tym obszarze procesory serwerowe pozostają fundamentem funkcjonowania nowoczesnych centrów danych.

Na uwagę zasługuje również wyraźna poprawa rentowności. Marża brutto wzrosła do 40,4% z 29,7% rok wcześniej, a spółka ponownie osiągnęła dodatni wynik operacyjny. Jednocześnie Intel zapowiedział zwiększenie tegorocznych nakładów inwestycyjnych do około 20 mld dolarów, argumentując tę decyzję rosnącym popytem na infrastrukturę obliczeniową oraz dalszym rozwojem działalności produkcyjnej.

Nie oznacza to jednak, że proces odbudowy dobiegł końca. Intel nadal odbudowuje swoją pozycję po latach utraty przewagi technologicznej i udziałów rynkowych. Marże pozostają wyraźnie niższe niż w najlepszym okresie działalności spółki, a segment foundry wciąż opiera się głównie na zamówieniach pochodzących od własnych jednostek biznesowych. Przed spółką nadal stoi wyzwanie pozyskania większej liczby zewnętrznych klientów oraz utrzymania obecnego tempa poprawy wyników.

Dzisiejszy raport pokazuje jednak coś, na co rynki czekały od dłuższego czasu. Restrukturyzacja nie ogranicza się już wyłącznie do redukcji kosztów i zwolnień pracowników. Coraz wyraźniej widać jej efekty również w wynikach finansowych. Lepsza sprzedaż, poprawa rentowności oraz podniesione prognozy sugerują, że Intel zaczyna odbudowywać swoją pozycję w jednym z najważniejszych segmentów rynku półprzewodników.

Dzisiejszy raport nie oznacza jeszcze, że Intel wrócił do dawnej pozycji. Pokazuje jednak, że odbudowa przestała być wyłącznie planem przedstawianym na prezentacjach dla inwestorów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu znajduje ona wyraźne potwierdzenie w liczbach.

Źródło: xStation5