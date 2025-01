Intuitive Surgical traci 5% mimo świetnych wyników 🚩Roczny wzrost operacji spowolni?

Akcje Intuitive Surgical (ISRG.US) trac膮 5% po wynikach finansowych za IV kwarta艂 2024, cho膰 sp贸艂ka pobi艂a prognozy na poziomie przychod贸w i zysku na akcj臋. Powodem tego spadku cz臋艣ciowo by艂 fakt, i偶 firma przewiduje wzrost liczby operacji w 2025 roku o 13%-16% r/r, zatem聽poni偶ej tempa wzrostu o 17% w 2024 roku. Analitycy spodziewali si臋 wzrostu o 17,1% w 2025 roku. Firma zainstalowa艂a w IV kwartale a偶 174 roboty da Vinci 5 w USA, wobec 110 w III kwartale 2024 roku, ale strategie cenowe na rynku chi艅skim przynios艂y s艂absze, ni偶 oczekiwano efekty.



Wyniki finansowe za IV kwarta艂 2024 roku: Intuitive Surgical osi膮gn臋艂o skorygowany zysk na akcj臋 w wysoko艣ci 2,21 USD , pokonuj膮c prognozy聽 1,79 USD o ponad 22%

, pokonuj膮c prognozy聽 o ponad 22% Przychody wynios艂y 2,41 mld USD, przewy偶szaj膮c oczekiwania na poziomie 2,25 mld USD. Wzrost sprzeda偶y rok do roku wyni贸s艂 25%. Nowe systemy i procedury: Firma zainstalowa艂a 493 nowe systemy chirurgiczne , w tym 174 da Vinci 5; 聽oko艂o 66%聽wyniku sprzeda偶y powy偶ej oczekiwa艅.

, w tym 聽oko艂o 66%聽wyniku sprzeda偶y powy偶ej oczekiwa艅. Liczba procedur przeprowadzonych za pomoc膮 system贸w Intuitive Surgical wzros艂a o 18% , co wp艂yn臋艂o na wi臋ksz膮 sprzeda偶 jednorazowych narz臋dzi chirurgicznych i akcesori贸w.

, co wp艂yn臋艂o na wi臋ksz膮 sprzeda偶 jednorazowych narz臋dzi chirurgicznych i akcesori贸w. Sprzeda偶聽narz臋dzi wzros艂a o 23% , osi膮gaj膮c 1,41 mld USD w IV kwartale, co przewy偶szy艂o prognozy na poziomie 1,37 mld USD .

, osi膮gaj膮c w IV kwartale, co przewy偶szy艂o prognozy na poziomie . Intuitive Surgical na koniec 2024 roku mia艂o ok.聽 34% penetracji rynku chirurgii robotycznej , co mo偶e da膰 w d艂ugim terminie przestrze艅 do podwojenia rynku docelowego w聽przysz艂o艣ci (22 mln operacji rocznie)

, co mo偶e da膰 w d艂ugim terminie przestrze艅 do podwojenia rynku docelowego w聽przysz艂o艣ci (22 mln operacji rocznie) Obecna skala Intuitive聽wynosi 8 mln operacji rocznie, bez uwzgl臋dnienia dodatkowych 700 tys. 聽rocznie zwi膮zanych z robotem do biopsji p艂uc 鈥 Ion.

Oppenheimer z niepewn膮 ocen膮 Intuitive

Intuitive Surgical podpisa艂o znacz膮c膮 umow臋 dystrybucyjn膮 o warto艣ci 290 milion贸w euro, kt贸ra ma zosta膰 sfinalizowana do 2026 roku. Porozumienie to umo偶liwi firmie bezpo艣redni膮 obecno艣膰 we W艂oszech, Hiszpanii i Portugalii. Sp贸艂ka otrzyma艂a r贸wnie偶 zatwierdzenie dla wskaza艅 torakochirurgicznych i kolorektalnych dla systemu SP, co prawdopoodbnie pomo偶e skomercjalizowa膰 produkt. Pomimo to analitycy z Oppenheimer wskazali na kilka obaw wok贸艂 wyceny i biznesu:

Oceniaj膮, 偶臋 rynek ameryka艅ski dla produkt贸w Intuitive Surgical wydaje si臋 osi膮ga膰 poziom nasycenia .

. Warto艣膰 dodana nowego systemu dV5, wycenionego a偶 o 30% powy偶臋j ceny poprzedniego modelu聽Xi, pozostaje wci膮偶 niepewna.

Z drugiej strony聽 Truist Securities, Deutsche Bank, BTIG oraz Raymond James 聽podnios艂y ceny docelowe dla akcji ISRG; B ernstein potwierdzi艂 ocen臋 "Outperform" i ustali艂 cen臋 docelow膮 na 700 USD . Z

oraz 聽podnios艂y ceny docelowe dla akcji ISRG; B potwierdzi艂 ocen臋 "Outperform" i ustali艂 cen臋 docelow膮 na . Z Mar偶a brutto sp贸艂ki wynios艂a 69,5%, a mar偶a operacyjna 38,4%. Silne mar偶e na sprzeda偶y nowych robot贸 Da Vinci 5 przyczyni艂y si臋 do imponuj膮cych wynik贸w kwartalnych.

Analitycy przewiduj膮, 偶e wyniki finansowe sp贸艂ki b臋d膮 si臋 poprawia艂y w ci膮gu roku. Perspektywy wzrostu s膮 podparte pi臋cioma prze艂omowymi cyklami produktowymi, kt贸re wg. analiz Bernsteina przyspiesz膮 rozw贸j firmy w najbli偶szej przysz艂o艣ci. W optymistycznym scenariuszu analitycy przewiduj膮, 偶e EPS Intuitive Surgical mo偶e osi膮gn膮膰 11,50 USD do 2026 roku.聽Wzrost przychod贸w, solidna kondycja finansowa i oczekiwane, szerokie wprowadzenie nowego systemu dV5 s膮 kluczowymi czynnikami wspieraj膮cymi optymizm.聽

Akcje Intuitive Surgical (D1)

Walory sp贸艂ki cofaj膮 si臋 dzi艣 o prawie 5%, oddaj膮c jednak relatywnie niewiele z ostatnich, euforycznych wzrost贸w. Inwestorzy mog膮 zauwa偶a膰, 偶e wycena firmy sta艂a si臋 wymagaj膮ca z uwagi na 艣wietn膮 kondycj臋 biznesu i ka偶de nawet 'niewielkie potkni臋cie' mo偶e by膰 kosztowne dla nowych akcjonariuszy.聽Wska藕nik cena/zysk blisko 4-krotnie przekracza 艣redni膮 firm z S&P 500 i wynosi obecnie ok. 93-krotno艣膰 rocznych zysk贸w Intuitive Surgical.

殴r贸d艂o: xStation5