Rare Earths Americas opublikowało założenia swojego IPO. Pamiętając gorącą dyskusję na temat metali ziem rzadkich oraz ich roli w zbrojeniach i nowoczesnych technologiach, rynek bardzo szybko starał się pozyskać ekspozycję na podmioty z tego sektora - jednak zwykle bez skutku. Spółek wydobywających i przetwarzających metale ziem rzadkich jest (poza Chinami) jak na lekarstwo, a tych, które znajdują się na rynku publicznym, jest jeszcze mniej.
Na to zapotrzebowanie, zarówno ze strony inwestorów, jak i rządów, stara się odpowiedzieć m.in. Rare Earth Americas.
- Liczba akcji, jaka ma zostać wprowadzona do obrotu, to 2 777 777, po cenie w przedziale 17–19 USD. Oznacza to górną możliwą kapitalizację rynkową na poziomie blisko 370 mln USD.
- Co bardzo ważne w kontekście spółki, to fakt, że to IPO reprezentuje bardzo wczesne stadium rozwoju. Spółka na chwilę obecną nie generuje przychodów. Strata netto za rok 2024 wyniosła 3,98 mld USD, a za 2025 rok 9,93 mln USD.
Spółka na dzień dzisiejszy ma do zaoferowania głównie obietnice - obietnice te jednak są bardzo kuszące i nie są to jedynie luźne założenia. Spółka w publikacjach wskazuje na konkretne inicjatywy i kompleksowy plan dominacji całego łańcucha wartości, jednocześnie redukując kosztowną zależność Zachodu od importu z Chin.
Projekty spółki są geograficznie ulokowane w Brazylii i USA.
Źródło: Rare Earth Americas
- Projekty w Brazylii to „Alpha” i „Constellation” - obejmujące wydobycie i przetwarzanie glin bogatych w rzadkie pierwiastki.
- Projekt „Homer” będzie obejmować wydobycie tzw. karbonatytu.
- W USA natomiast spółka rozwija obiecującą inicjatywę w stanie Georgia, gdzie udało się odkryć złoża o niespotykanej czystości oraz z dobrym dostępem do infrastruktury.
Inwestorzy zainteresowani górnictwem oraz interesującymi niszami rynkowymi powinni uważnie śledzić komunikaty spółki. Inicjatywy tego typu nie są ani proste, ani tanie, ani szybkie - jednak w obecnym kontekście rynkowym i geopolitycznym może okazać się to przedsięwzięcie o ogromnej dźwigni operacyjnej oraz z dostępem do głębokich kieszeni rządów, spółek technologicznych i producentów uzbrojenia.
