Poranna odprawa (10.06.2026)

Geopolityka: bezpośrednie starcie USA i Iranu
- Stany Zjednoczone i Iran przeprowadziły w nocy bezpośrednie uderzenia wojskowe, co stanowi najpoważniejszą eskalację od początku konfliktu. Iran zestrzelił amerykański śmigłowiec Apache nad cieśniną Ormuz, na co USA odpowiedziały atakami na irańskie systemy obrony powietrznej, radary i centra dowodzenia.
- Teheran przeprowadził następnie odwetowe uderzenia na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Konflikt wyraźnie rozszerzył się poza rejon Ormuzu, przekształcając się w szerszą regionalną konfrontację.
- Iran twierdzi, że zaatakował łącznie 21 celów związanych z amerykańskimi bazami lotniczymi i morskimi na Bliskim Wschodzie. Najpoważniejszym celem miała być baza Al-Azraq w Jordanii, obejmująca hangary dla myśliwców F-35 oraz infrastrukturę dowodzenia.
- Doniesienia wskazują również na ataki dronowe na bazę Ali Al Salem w Kuwejcie oraz bazę Piątej Floty USA w Bahrajnie. Pokazuje to gotowość Teheranu do uderzania w strategiczne amerykańskie aktywa wojskowe rozmieszczone w różnych krajach regionu.
Geopolityka: amerykańskie uderzenia w infrastrukturę wojskową Iranu
- Amerykańskie siły przeprowadziły trzy fale precyzyjnych uderzeń na irańskie obiekty wojskowe w pobliżu cieśniny Ormuz. Celem były m.in. instalacje na wyspie Keszm, w Siriku, Jasku oraz Bandar Abbas.
- Szczególne znaczenie ma Bandar Abbas, czyli główne centrum dowodzenia marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedzialne za operacje w rejonie Ormuzu.
Surowce: ropa reaguje umiarkowanie mimo eskalacji
- Pomimo znaczącej eskalacji militarnej ceny ropy wzrosły w Azji jedynie o około 1%, a obecnie ropa WTI i Brent tracą około 0,60–0,70%, odpowiednio do 88 i 91 USD za baryłkę.
- Tak umiarkowana reakcja sugeruje, że inwestorzy czekają na potwierdzenie informacji, ocenę skali zniszczeń lub sygnały wskazujące na dalsze istnienie kanałów dyplomatycznych.
- Zapasy ropy w USA spadły ósmy tydzień z rzędu. Wczorajsze dane API wskazały na spadek zapasów o 9,12 mln baryłek, a jednocześnie zmniejszyły się również zapasy benzyny. Oznacza to, że amerykański rynek paliw staje się coraz bardziej napięty jeszcze przed najnowszą eskalacją konfliktu.
Gospodarka: Japonia pod presją kosztów importu
- Japońska inflacja cen hurtowych osiągnęła w maju najwyższy poziom od marca 2023 roku. Ceny importu liczone w jenach wzrosły o 25,5% rok do roku, co stanowi najszybsze tempo od listopada 2022 roku.
- Jest to szczególnie dotkliwe dla gospodarki silnie uzależnionej od importu surowców energetycznych, zwłaszcza w otoczeniu podwyższonej zmienności na rynku ropy i napięć wokół cieśniny Ormuz.
Gospodarka: Chiny z rosnącą presją producentów
- Chiński wskaźnik cen producentów wzrósł w maju o 3,9% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od niemal czterech lat i przewyższając oczekiwania rynku.
- Jednocześnie inflacja konsumencka utrzymała się na poziomie 1,2% i okazała się słabsza od prognoz, a inflacja bazowa dodatkowo spowolniła. Oznacza to silną presję kosztową na wcześniejszych etapach produkcji przy jednoczesnej ograniczonej możliwości przerzucania kosztów na konsumentów.
- Wyższe ceny producentów w Chinach mogą stopniowo przenosić się na światowe łańcuchy dostaw, zwiększając ryzyko presji kosztowej także poza Chinami.
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