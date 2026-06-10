Puls GPW: Dwie niewiadome ciążą dziś rynkom

Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiega w słabszych nastrojach, a główne indeksy znajdują się pod presją podaży. Inwestorzy z niepokojem obserwują rozwój sytuacji geopolitycznej po ostatnich wymianach ognia między Iranem a USA. Coraz częściej pojawiają się obawy, że zapowiadane przez Donalda Trumpa szybkie zakończenie konfliktu może okazać się trudniejsze do osiągnięcia, niż wcześniej zakładano. W efekcie na rynkach widoczny jest wzrost awersji do ryzyka, co negatywnie wpływa na notowania akcji zarówno na głównych europejskich parkietach, jak i na GPW.

Dodatkowym źródłem niepewności pozostają potencjalne skutki eskalacji napięć dla rynku surowców energetycznych. Inwestorzy obawiają się, że przedłużający się konflikt mógłby prowadzić do wzrostu cen ropy naftowej, a w konsekwencji do nasilenia presji inflacyjnej. To szczególnie istotne w dniu publikacji danych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Rynek pozostaje ostrożny, ponieważ połączenie wyższych cen energii i utrzymującej się inflacji mogłoby oddalić perspektywę dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed.

Na krajowym podwórku napłynęły dziś nowe informacje makroekonomiczne dotyczące założeń budżetowych na 2027 rok. Rząd prognozuje wzrost polskiego PKB na poziomie 3,1% przy średniorocznej inflacji wynoszącej 2,5%. Jednocześnie zaproponowano wzrost minimalnego wynagrodzenia o 3%, podwyżki płac w państwowej sferze budżetowej o 3% oraz waloryzację rent i emerytur o co najmniej 3,48%. Przedstawione założenia wskazują na oczekiwanie stabilnego wzrostu gospodarczego przy utrzymaniu inflacji w pobliżu celu NBP.

Pozytywnym sygnałem pozostają także perspektywy rynku pracy. Najnowsze badanie ManpowerGroup wskazuje, że prognoza netto zatrudnienia w Polsce na trzeci kwartał 2026 roku wynosi 16%, co sugeruje utrzymującą się dobrą kondycję przedsiębiorstw i relatywnie wysoką skłonność firm do zwiększania zatrudnienia.

Mimo solidnych fundamentów krajowej gospodarki dzisiejszy obraz rynku kształtowany jest przede wszystkim przez wydarzenia geopolityczne oraz oczekiwanie na dane inflacyjne z USA. Dopóki inwestorzy nie otrzymają wyraźnych sygnałów deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i potwierdzenia dalszego wygasania presji inflacyjnej, sentyment na rynkach akcji może pozostawać pod presją.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas środowej sesji notowania kontraktów terminowych na WIG20 znajdują się pod wyraźną presją podaży, odzwierciedlając pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach finansowych. Inwestorzy z niepokojem śledzą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie po ostatnich wymianach ognia między Iranem a USA, obawiając się dalszej eskalacji konfliktu. Negatywny sentyment dodatkowo wzmacnia oczekiwanie na publikację danych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, które mogą mieć istotny wpływ na oczekiwania dotyczące dalszej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

NEWAG(NWG.PL) poinformował o wypowiedzeniu memorandum o współpracy z Siemens Mobility dotyczącego wspólnego udziału w przetargu PKP Intercity na dostawę 20 pociągów dużych prędkości. Spółka wyjaśniła, że strony nie doszły do porozumienia dotyczącego warunków dalszej współpracy. Jednocześnie NEWAG deklaruje, że nadal zamierza uczestniczyć w postępowaniu i rozważa inne możliwości realizacji tego projektu.

Bioceltix(BCX.PL) poinformował o uzyskaniu pozwolenia na budowę wytwórni biologicznych leków weterynaryjnych we Wrocławiu. Decyzja administracyjna obejmuje m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury na potrzeby laboratoriów oraz przyszłej produkcji leków. Spółka podkreśla, że jest to kolejny ważny etap realizacji strategicznej inwestycji, która ma istotne znaczenie dla jej dalszego rozwoju i komercjalizacji projektów.

Pure Biologics(PUR.PL) zawarł umowę z BioFund Capital Management, w ramach której do spółki trafi platforma technologiczna MultiQure RNAi rozwijająca terapie m.in. dla pacjentów z chorobą Huntingtona. W zamian BioFund obejmie blisko 50% akcji spółki.

Digital Network(DIG.PL) sprzedał 73,3 tys. akcji własnych po cenie 220 zł za sztukę. Wartość transakcji wyniosła około 16,1 mln zł. Dzięki sprzedaży spółka pozyskała dodatkowe środki finansowe.