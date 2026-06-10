Oracle (ORCL.US) przed wynikami za Q4 traci przed otwarciem rynku w USA, ale Bank of America widzi 20% potencjału wzrostu. Wczoraj kurs zamknął się 3% niżej i znajduje się ok. 40% poniżej historycznego szczytu z jesieni 2025 roku. Czy firma rozpędzi Nasdaq - a może wyznaczy chwilowy szczyt sentymentu?

Najważniejsze informacje

Mimo ostatniej korekty BofA Securities podniosło cenę docelową dla Oracle z 200 do 240 USD i utrzymało rekomendację „Buy”. Nowa wycena implikowałaby ok. 20% potencjału wzrostu względem obecnych poziomów.

Według BofA nastroje inwestorów poprawiły się po tym, jak Oracle ograniczyło obawy dotyczące finansowania, pozyskując łącznie 50 mld USD z emisji długu i kapitału.

Głównym motorem zainteresowania pozostaje popyt na rozwiązania chmurowe i AI, szczególnie w ramach Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Wall Street oczekuje, że Oracle pokaże przychody za Q4 na poziomie 19,19 mld USD, co oznaczałoby wzrost o 20% rok do roku.

Skorygowany zysk na akcję ma wynieść 1,96 USD, czyli o 15% więcej niż rok wcześniej.

Kluczowe tematy podczas telekonferencji wynikowej to: tempo rozbudowy centrów danych, moment rozpoznawania przychodów z kontraktów AI oraz potrzeby inwestycyjne i finansowanie dalszej ekspansji.

Morningstar ocenia, że OCI znajduje się dziś w centrum boomu AI dzięki współpracy z takimi firmami jak OpenAI, Meta i xAI.

Firma prognozuje średnioroczny wzrost przychodów Oracle o 30% w ciągu pięciu lat. Morningstar zakłada jeszcze szybsze tempo wzrostu - średnio 78% rocznie.

Ryzykiem pozostaje zdolność Oracle do szybkiego pozyskiwania GPU i uruchamiania nowych mocy data center.

Ważnym punktem do obserwacji jest też rosnąca zależność Oracle od największych klientów AI, w tym OpenAI.

Kluczowe ryzyko - dług

Dzisiejsze wyniki mogą więc być mniej o samym kwartale, a bardziej o tym, czy Oracle potrafi realnie monetyzować ogromny popyt na infrastrukturę AI. Patrząc na ostatnie słabsze momentum na rynku akcji w USA - rynek możę reagować nerwowo, jeśli firma "nie dowiezie" lub negatywnie zaskoczy choć w jednej z kluczowych metryk. Oracle posiada 553 mld USD w Remaining Performance Obligations, czyli zakontraktowanych przyszłych zobowiązaniach przychodowych; RPO wzrosło o 325% rok do roku, co pokazuje bardzo silny popyt na infrastrukturę AI. Kluczowe pytanie brzmi: jak szybko Oracle będzie w stanie przekształcić ten backlog w rozpoznane przychody. Analitycy oczekują dynamiki wzrostu cloud infrastructure blisko 50%. Największym obciążeniem pozostaje bilans: dług długoterminowy Oracle przekracza 124 mld USD, a koszty odsetkowe wzrosły o ok. 32% rok do roku. Wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy są ujemne i wynoszą prawie -25 mld USD, a sama firma może potrzebować do 50 mld USD dodatkowych inicjatyw finansowania. Spółka ma też ok. 261 mld USD dodatkowych zobowiązań leasingowych związanych z centrami danych. Jednocześnie spółka corazmocniej konkuruje w infrastrukturze AI z AWS, Microsoftem i Google i w dłuższym terminie chce przejąć bardziej marżowe obciążenia AI niż tradycyjni dostawcy infrastruktury. Największe ryzyko: wysokie inwestycje muszą szybko przełożyć się na przychody, marże i przepływy pieniężne.

ORCL.US (interwał D1)

Akcje spółki notowane są "niebezpiecznie" blisko EM200 (czerwona linia) - kluczowym obszarem dla utrzymania hossy wydaje się 200 USD - jeśli cena akcji spadnie poniżej tego poziomu, dla rynku mnógłby to być sygnał rosnących obaw co do infrastrukturalnej AI.

Źródło: xStation5