Jaguar i Land Rover napędzają PKB Wielkiej Brytanii ❓🚗

W listopadzie brytyjska gospodarka odnotowała bardzo pozytywny wzrost. Gospodarka wzrosła o 0,3% w porównaniu z oczekiwanym wzrostem o 0,1%, co pomogło podnieść trzymiesięczną stopę wzrostu do 0,1% w porównaniu z zerowym wzrostem w październiku.

Wzrost gospodarczy w listopadzie był spowodowany ożywieniem w sektorze przemysłowym i produkcyjnym, a także poprawą wskaźnika usług, który wzrósł o 0,3% w listopadzie i o 0,2% w okresie trzech miesięcy do listopada.

Produkcja samochodów znaczącym czynnikiem wzrostu PKB w listopadzie

Gwałtowny wzrost produkcji w listopadzie był spowodowany powrotem do normalnego poziomu produkcji przez firmę Jaguar Land Rover po cyberataku, który wstrzymał produkcję latem ubiegłego roku. Produkcja samochodów wzrosła w listopadzie o 25%, a ONS podało, że powróciła ona do poziomu z sierpnia, czyli sprzed cyberataku, który sparaliżował produkcję. Chociaż produkcja ma negatywny wpływ na wskaźnik miesięczny za ostatnie 3 miesiące, wynika to z rozłożonego w czasie wznowienia produkcji w JLR. Teraz, gdy produkcja została wznowiona, można mieć nadzieję, że ten niekorzystny czynnik dla brytyjskiej gospodarki przestał już mieć znaczenie.

Czy wzrost gospodarczy będzie się utrzymywał?

Wpływ JLR na ten raport dotyczący PKB jest duży, a ryzyko polega na tym, że jest to jednorazowy wzrost produkcji. Prawdopodobnie JLR ma zaległości w zamówieniach, więc produkcja może być podwyższona jeszcze przez jakiś czas. Jednak prawdziwa siła gospodarcza będzie zależała od dalszej odporności sektora usług.

Budżet nie wpływa negatywnie na zaufanie konsumentów

Dzisiejszy wzrost PKB w listopadzie sugeruje, że wahania rządu w sprawie podwyżki podatków w budżecie nie wpłynęły negatywnie na zaufanie konsumentów. Może to wynikać z rezygnacji rządu z podwyżki podatku dochodowego, co mogło dać konsumentom pewność siebie potrzebną do wydawania pieniędzy przed świętami.

Rynek zaskoczony danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii

Ożywienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii zaskoczyło rynek, ponieważ żaden z ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg nie spodziewał się tak znacznego wzrostu. W związku z tymi danymi funt odrobił część strat, a kurs GBP/USD może dziś rano osiągnąć poziom 1,3450 USD, jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma.

Gołębie sygnały Banku Anglii (BOE) powodują wzrost wartości brytyjskich obligacji skarbowych, ale mogą ograniczyć potencjał wzrostowy funta szterlinga.

Brytyjskie obligacje skarbowe osiągają dziś rano lepsze wyniki niż ich europejskie odpowiedniki, a rentowność 2-letnich obligacji spadła o ponad 3 punkty bazowe po tym, jak Alan Taylor, członek zarządu Banku Anglii, stwierdził, że stopy procentowe w Wielkiej Brytanii powinny w tym roku dalej spadać, ponieważ presja kosztowa w kraju, zwłaszcza ceny energii, powinna się zmniejszyć. Dodał również, że cła amerykańskie spowodowały, że tani eksport przeznaczony dla Stanów Zjednoczonych trafia obecnie do Wielkiej Brytanii, co również może ograniczyć wzrost cen w perspektywie średnioterminowej i zwiększyć prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych. Obecnie w cenach uwzględniono dwie obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w tym roku, jednak jeśli inflacja spadnie w szybszym tempie, stopy procentowe mogą zakończyć rok na poziomie niższym niż obecnie oczekiwane 3,26%, co może ograniczyć wzrost wartości funta szterlinga w perspektywie krótkoterminowej.

W brytyjskiej gospodarce nadal istnieją słabe punkty, na przykład produkcja budowlana spadła w listopadzie o 1,3% i jest niższa o 1,1% w ujęciu rok do roku. Sugeruje to, że rządowa obietnica pobudzenia wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii poprzez budownictwo nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a sektor konsumencki i produkcyjny przejmują rolę motoru napędowego gospodarki.

Brytyjska gospodarka radzi sobie coraz lepiej?

Dzisiejsze dane wskazują na odbicie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale bieżącego roku, po trudnym okresie w połowie 2025 r., kiedy to inwestycje i konsumpcja wykazywały tendencję wzrostową. Na uwagę zasługuje odporność Wielkiej Brytanii na zmiany polityczne. Jeśli minister finansów zdoła utrzymać budżet pod kontrolą i ograniczyć wydatki w celu zwiększenia przestrzeni fiskalnej zamiast podnosić podatki, gospodarka Wielkiej Brytanii może znaleźć się na ścieżce silnego wzrostu. Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest dalszy spadek rentowności brytyjskich obligacji skarbowych, który utrzymuje się w 2026 r. i może nadal stymulować działalność przedsiębiorstw i konsumentów. Być może gospodarka Wielkiej Brytanii nie jest wcale chorym człowiekiem Europy.

Nastroje związane z ryzykiem poprawiają się wraz ze złagodzeniem napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

W innych regionach premia za ryzyko uwzględniona w cenach metali i ropy naftowej w ostatnich dniach ulega erozji, a ceny ropy spadają. Cena ropy Brent spadła o ponad 2,8% w związku z osłabieniem napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

Jest to pierwszy spadek ceny ropy od 6 dni i nastąpił on po tym, jak Donald Trump zasygnalizował, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu w tej chwili, ponieważ źródła poinformowały go, że Iran zaprzestanie zabijania protestujących. Spadły również ceny metali szlachetnych, zwłaszcza srebra, które obecnie jest tańsze o 3,7%. Kontrakty terminowe na akcje w Stanach Zjednoczonych i Europie wskazują na silniejsze otwarcie w późniejszym czasie, ponieważ poprawia się nastrój związany z ryzykiem geopolitycznym.

Dział Analiz XTB UK