Przegląd rynkowy: Nieśmiałe wzrosty w Europie 📈Ropa i dolar utrzymują wzrosty

Nastroje na giełdach światowych pozostaja relatywnie optymistyczne mimo utrzymujących się, wyższych cen ropy na globalnych rynkach, które sięgają dziś niemal 84 USD za baryłkę i mają za sobą w tym roku ponad 20% wzrost.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa i zgodnie z wczorajszymi komentarzami Izraela - trwać będzie jeszcze przez minimum ok. 2 tygodnie. Jednocześnie pojawia się nadzieja na stopniowe otwieranie żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Iran nie wyraził zainteresowania negocjacjami ze stroną amerykańską i zaprzeczył doniesieniom o rzekomych nieoficjalnych rozmowach z CIA.

USA mają zapewnić eskortę okrętom, a dziś Bloomberg, powołując się na źródła wojskowe przekazał, że Iran będzie respektował warunki wolnej żeglugi w Cieśninie. Niestety - przeczą temu doniesienia o kolejnych trafionych dronami okrętach w pobliżu Cieśniny, a stawki za fracht mają za sobę bezprecedensowe wzrosty.

Indeksy europejskie przeważnie zyskują, mimo niepewnych wzrostów na Wall Street przed otwarciem rynków. Bitcoin utrzymuje się w pobliżu 72 tys. USD, a metale szlachetne konsolidują dziś bez większych zmian - złoto notowane jest w pobliżu 5160 USD za uncję.

Chiny (największy importer) próbują oszczędzać paliwo, wstrzymując eksport diesla i benzyny. Azja odbija po środowej wyprzedaży; MSCI Asia Pacific wzrósł o 2,4%. Korea byłą liderem odbicia w Azji: Kospi +10%, Kosdaq +14% (chipmakerzy Samsung i SK Hynix odrabiają po panicznej sprzedaży). Kontrakty na indeksy spółek z USA notowane są w mieszanych nastrojach. Europejskie spółki chipowe i software’owe reagują wzrostami na mocniejsze od oczekiwań prognozy przychodów Broadcomu. CEO Hock Tan wskazał, że sprzedaż ich chipów AI może przekroczyć 100 mld USD w przyszłym roku.

Alfa Laval : Morgan Stanley podnosi rekomendację do equal-weight (z underweight); oczekuje potencjalnych „beatów” na zamówieniach w segmencie Marine w tym roku.

Wizz Air : zakłócenia na Bliskim Wschodzie obniżą zysk netto FY2026 poniżej wcześniejszych widełek (+€25 mln do -€25 mln)

Heidelberg Materials : Citi podniósł spółkę do kupuj (z neutralnej), uznając ostatnią wyprzedaż z obaw o unijny rynek dwutlenku węgla za „przesadzoną”.

Davide Campari notuje wzrosty przed otwarciem giełdy w USA po wynikach EBITDA powyżej oczekiwań; Citi określiło je jako 'solidnie ogółem', a RBC wskazuje na imponujący wzrost przychodów w 4Q.

Akcje Schaeffler i Deutz zostały dziś włączone do indeksu średnich niemieckich spółek mDAX. Akcje TORM spadają po tym jak Oaktree wskazało na możliwą sprzedaż udziałów w spółce zajmującej się operowaniem flotą tankowców o wartości 79,5 mln USD.

Zmiany rekomendacji w Europie

Podwyższenia rekomendacji Aker BP → neutral (JPMorgan); PT: 308 NOK Alfa Laval → equal-weight (Morgan Stanley) Athens Intnl Airport → equal-weight (Barclays) DSV → buy (ABG); PT: 1 900 NOK EnQuest → overweight (JPMorgan); PT: 25p Heidelberg Materials → buy (Citi); PT: 220 EUR Inditex → buy (Deutsche Bank); PT: 63 EUR Schweiter → add (Baader Helvea); PT: 289 CHF Softcat → neutral (UBS); PT: 1 225p Traton → buy (Pareto Securities); PT: 35,64 EUR Vistry Group → buy (Stifel); PT: 610p

Obniżenia rekomendacji Aker BP → sell (ABG); PT: 260 NOK Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank); PT: 175p Duell → reduce (Inderes); PT: 2,80 EUR Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF); PT: 55 EUR Keller → hold (Deutsche Bank); PT: 2 200p Segro → hold (Peel Hunt); PT: 825p TF1 → underweight (Barclays); PT: 7 EUR Var Energi → sell (ABG); PT: 33 NOK



DE40 (interwał D1)

Kontrakt na niemiecki DAX próbuje utrzymać wzrostowe momentum, ale tempo wzrostu nieco osłabło. Mimo to, widzimy, że dolne knoty ostatnich trzech świec pozostają długie i kolejny raz kontrakt odbija się od wsparcia na poziomie EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5

Sektor metali i górnicstwa notuje spadki w Europie; spółki z branży ropy i gazu oraz półprzewodniki radzą sobie bardzo solidnie. Źródło: xStation5