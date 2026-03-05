Przegląd rynkowy: Nieśmiałe wzrosty w Europie 📈Ropa i dolar utrzymują wzrosty

Nastroje na giełdach światowych pozostaja relatywnie optymistyczne mimo utrzymujących się, wyższych cen ropy na globalnych rynkach, które sięgają dziś niemal 84 USD za baryłkę i mają za sobą w tym roku ponad 20% wzrost.
- Wojna na Bliskim Wschodzie trwa i zgodnie z wczorajszymi komentarzami Izraela - trwać będzie jeszcze przez minimum ok. 2 tygodnie. Jednocześnie pojawia się nadzieja na stopniowe otwieranie żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Iran nie wyraził zainteresowania negocjacjami ze stroną amerykańską i zaprzeczył doniesieniom o rzekomych nieoficjalnych rozmowach z CIA.
- USA mają zapewnić eskortę okrętom, a dziś Bloomberg, powołując się na źródła wojskowe przekazał, że Iran będzie respektował warunki wolnej żeglugi w Cieśninie. Niestety - przeczą temu doniesienia o kolejnych trafionych dronami okrętach w pobliżu Cieśniny, a stawki za fracht mają za sobę bezprecedensowe wzrosty.
- Indeksy europejskie przeważnie zyskują, mimo niepewnych wzrostów na Wall Street przed otwarciem rynków. Bitcoin utrzymuje się w pobliżu 72 tys. USD, a metale szlachetne konsolidują dziś bez większych zmian - złoto notowane jest w pobliżu 5160 USD za uncję.
Chiny (największy importer) próbują oszczędzać paliwo, wstrzymując eksport diesla i benzyny. Azja odbija po środowej wyprzedaży; MSCI Asia Pacific wzrósł o 2,4%. Korea byłą liderem odbicia w Azji: Kospi +10%, Kosdaq +14% (chipmakerzy Samsung i SK Hynix odrabiają po panicznej sprzedaży). Kontrakty na indeksy spółek z USA notowane są w mieszanych nastrojach. Europejskie spółki chipowe i software’owe reagują wzrostami na mocniejsze od oczekiwań prognozy przychodów Broadcomu. CEO Hock Tan wskazał, że sprzedaż ich chipów AI może przekroczyć 100 mld USD w przyszłym roku.
-
Alfa Laval: Morgan Stanley podnosi rekomendację do equal-weight (z underweight); oczekuje potencjalnych „beatów” na zamówieniach w segmencie Marine w tym roku.
-
Wizz Air: zakłócenia na Bliskim Wschodzie obniżą zysk netto FY2026 poniżej wcześniejszych widełek (+€25 mln do -€25 mln)
-
Heidelberg Materials: Citi podniósł spółkę do kupuj (z neutralnej), uznając ostatnią wyprzedaż z obaw o unijny rynek dwutlenku węgla za „przesadzoną”.
-
Davide Campari notuje wzrosty przed otwarciem giełdy w USA po wynikach EBITDA powyżej oczekiwań; Citi określiło je jako 'solidnie ogółem', a RBC wskazuje na imponujący wzrost przychodów w 4Q.
-
Akcje Schaeffler i Deutz zostały dziś włączone do indeksu średnich niemieckich spółek mDAX. Akcje TORM spadają po tym jak Oaktree wskazało na możliwą sprzedaż udziałów w spółce zajmującej się operowaniem flotą tankowców o wartości 79,5 mln USD.
Zmiany rekomendacji w Europie
-
Podwyższenia rekomendacji
-
Aker BP → neutral (JPMorgan); PT: 308 NOK
-
Alfa Laval → equal-weight (Morgan Stanley)
-
Athens Intnl Airport → equal-weight (Barclays)
-
DSV → buy (ABG); PT: 1 900 NOK
-
EnQuest → overweight (JPMorgan); PT: 25p
-
Heidelberg Materials → buy (Citi); PT: 220 EUR
-
Inditex → buy (Deutsche Bank); PT: 63 EUR
-
Schweiter → add (Baader Helvea); PT: 289 CHF
-
Softcat → neutral (UBS); PT: 1 225p
-
Traton → buy (Pareto Securities); PT: 35,64 EUR
-
Vistry Group → buy (Stifel); PT: 610p
-
-
Obniżenia rekomendacji
-
Aker BP → sell (ABG); PT: 260 NOK
-
Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank); PT: 175p
-
Duell → reduce (Inderes); PT: 2,80 EUR
-
Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF); PT: 55 EUR
-
Keller → hold (Deutsche Bank); PT: 2 200p
-
Segro → hold (Peel Hunt); PT: 825p
-
TF1 → underweight (Barclays); PT: 7 EUR
-
Var Energi → sell (ABG); PT: 33 NOK
-
DE40 (interwał D1)
Kontrakt na niemiecki DAX próbuje utrzymać wzrostowe momentum, ale tempo wzrostu nieco osłabło. Mimo to, widzimy, że dolne knoty ostatnich trzech świec pozostają długie i kolejny raz kontrakt odbija się od wsparcia na poziomie EMA200 (czerwona linia).
Źródło: xStation5
Sektor metali i górnicstwa notuje spadki w Europie; spółki z branży ropy i gazu oraz półprzewodniki radzą sobie bardzo solidnie. Źródło: xStation5
