Wykres dnia: USDJPY (24.12.2025)

Rynek USDJPY znajduje się obecnie w fazie przejściowej pomiędzy końcówką wcześniejszego reżimu zerowych stóp oraz wczesną fazą normalizacji. Po gwałtownych epizodach zmienności z 2024 roku, wywołanych szokowym wyjściem Banku Japonii z ultra-gołębiej polityki i częściowym “odwinięciem” carry trade, rynek w 2025 roku przeszedł w tryb selektywnej akceptacji ryzyka. Kurs porusza się już jednak nie na impulsach, lecz w ramach strukturalnego trendu, w którym inwestorzy ostrożnie testują granice tolerancji japońskich decydentów na słabość jena.

Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost zmienności przy relatywnie niewielkim zasięgu ruchów cen. To klasyczny objaw rynku, który przestał reagować liniowo na same różnice stóp procentowych, a zaczął wyceniać powiązane ryzyka jak np. politykę fiskalną Japonii, wiarygodność procesu normalizacji BOJ czy potencjalne ryzyko interwencji walutowej. Inwestorzy nie kwestionują już samego faktu bycia na ścieżce normalizacji polityki pieniężnej w Japonii, ale coraz wyraźniej zakładają, że będzie ona wyboista z uwagi na strukturalne problemy Japonii.

USD/JPY pozostaje wysoko, lecz trend wzrostowy stracił impet. Każda próba wybicia w górę spotyka się z ostrożnością wynikającą z ryzyka politycznego i interwencyjnego, natomiast spadki są płytkie, ponieważ struktura carry trade wciąż nie została w pełni rozmontowana.

Technicznie kurs pozostaje powyżej EMA50, 100 i 200, co potwierdza średnioterminowy trend wzrostowy. Jednocześnie nachylenie tych średnich zaczyna się spłaszczać, sygnalizując utratę momentum. Wstęgi Bollingera zwężają się po wcześniejszej ekspansji, co wskazuje na fazę kompresji zmienności przed kolejnym ruchem kierunkowym. RSI oscyluje w pobliżu poziomu neutralnego, bez sygnałów wykupienia. MACD pozostaje dodatni, ale histogram słabnie co potwierdza wnioski ze struktury średnich EMA.

USDJPY (D1)

Source: xStation5