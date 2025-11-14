Kakao i kawa tracą wobec umów handlowych USA z Ameryką Południową 📉

Dzisiaj kontrakty terminowe na kawę i kakao na giełdzie ICE tracą na wartości. Powodem są najnowsze informacje z Białego Domu, który ogłosił nowe ramowe porozumienia handlowe z Argentyną, Gwatemalą, Salwadorem i Ekwadorem. Celem tych umów jest obniżenie cen niektórych produktów spożywczych w USA — szczególnie kawy, kakao, bananów, wołowiny i innych towarów rolnych.

Ogłoszeniu towarzyszą wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa i jego doradców dotyczące działań mających złagodzić wzrost cen żywności. Urzędnicy nie przedstawili jednak żadnych konkretnych szacunków dotyczących tego, jak mocno nowe umowy mogą obniżyć koszty ponoszone przez konsumentów.

Przedstawiciel administracji skomentował wczoraj: „(...) Oczekujemy pozytywnego wpływu na kawę i kakao w związku z tymi porozumieniami.”

Rynek odczytuje to jako sygnał poprawy warunków podażowych oraz potencjalnie istotnej ulgi taryfowej — szczególnie w relacjach z Brazylią.

Dane o inflacji (CPI za wrzesień 2025 r.) pokazują gwałtowne wzrosty cen kluczowych towarów importowanych:

Kawa: +18,9%

Banany: +6,9%

Wołowina: +14,7%

Ekonomiści wskazują, że część tych wzrostów wynika z ceł wprowadzonych przez administrację Trumpa — szczególnie na produkty, których USA nie produkują w znaczących ilościach, jak kawa.

Mimo nowych porozumień 50-procentowe cła na import z Brazylii, jednego z najważniejszych dostawców kawy i wołowiny do Stanów Zjednoczonych, pozostają bez zmian, co ogranicza skalę możliwej ulgi cenowej.

Zasady taryfowe pozostają niezmienione dla:

Gwatemali, Salwadoru, Ekwadoru: cło wzajemne pozostaje na poziomie 10%

Ekwadoru: dodatkowa stawka wzajemna wynosi 15%

Biały Dom podkreśla, że nowe ramy współpracy zakładają zniesienie ceł na wybrane towary, których nie można w USA uprawiać, wydobywać lub produkować w wystarczających ilościach — jednak nie znamy dokładnych produktów ani wolumenów.

W przypadku Argentyny USA planują zniesienie ceł na niektóre surowce naturalne oraz produkty wykorzystywane w farmacji, które nie są dostępne na rynku amerykańskim.

Przedstawiciele administracji akcentowali możliwy pozytywny wpływ na ceny kawy i kakao, ale jednocześnie otwarcie przyznali, że nie są w stanie oszacować skali efektu ani zagwarantować, jaka część obniżki dotrze do klienta końcowego.

Zwrócili też uwagę, że ostateczny wpływ na ceny zależeć będzie od tego, w którym miejscu łańcucha dostaw cła były przenoszone na koszty — przez importerów, hurtowników czy detalistów — a także od czynników niezależnych, takich jak pogodowe zaburzenia podaży.

Biały Dom oczekuje, że umowy o wzajemnym handlu z tymi czterema krajami zostaną podpisane i ujawnione publicznie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, choć wciąż istnieją liczne bariery pozataryfowe.

Porozumienia wpisują się w szerszą strategię handlową administracji ogłaszaną podczas podróży Trumpa po Azji, gdzie zaprezentowano podobne ramowe umowy z Wietnamem (ważnym producentem kawy Robusty) i Tajlandią, a także przedstawiono pełne porozumienia o handlu wzajemnym z Malezją i Kambodżą.

Wykresy KAKAO i KAWY (interwał D1)

Kontrakty terminowe na kakao i kawę wyraźnie spadają dziś na wartości. Kawa zniżkuje do najniższego poziomu od dwóch miesięcy, natomiast kakao jest najtańsze od początku 2024 roku.

RSI dla kakao spadł poniżej 30 pkt, sygnalizując warunki wyprzedania.

W przypadku kawy widoczna jest formacja odwróconej głowy z ramionami z kluczową strefą wsparcia w przedziale 315–320 pkt.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5