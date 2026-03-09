Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure

UniQure to duńska spółka biotechnologiczno-farmaceutyczna, mająca w swoim portfolio szereg przełomowych badań i produktów. Jeszcze parę miesięcy temu wycena spółki znów zbliżyła się do szczytu wszech czasów, by w ciągu 4 miesięcy stracić 85%. Skąd tak duża dynamika?

Większość tezy inwestycyjnej dla spółki opiera się obecnie na rewolucyjnej terapii o roboczej nazwie „ AMT-130 ”. Terapia jest pierwszą tego rodzaju terapią genową, skoncentrowaną na leczeniu choroby Huntingtona, nieuleczalnej i śmiertelnej choroby neurodegeneracyjnej.

Spółka w swoich badaniach wykazała, że jej lek jest w stanie spowolnić przebieg choroby o 60–75%. Oznacza to hipotetyczne spowolnienie przebiegu choroby w stopniu, który pozwala chorym dożyć starości. Na początku marca FDA oficjalnie podała do wiadomości, że nie uznaje wyników badań za miarodajne.

FDA oczekuje dużej, długotrwałej i złożonej procedury testowo-badawczej. Z uwagi jednak na rzadki i śmiertelny charakter tej choroby warunki postawione przez FDA wahają się od trudnych do spełnienia i nieetycznych po takie, które zakrawają na niemożliwe.

Skąd zatem odwrócenie nastrojów i wzrost o ok. 30% na dzisiejszej sesji? Odpowiedź leży w odejściu ze stanowiska szefa CBER. Vinay Prasad , silnie powiązany z administracją Trumpa oraz nowym ministrem zdrowia USA, Robertem F. Kennedym Jr., został zwolniony ze swojego stanowiska po raz drugi, po tym jak przez wiele miesięcy siał spustoszenie w procedurach i procesie decyzyjnym. Prasad osobiście był zaangażowany w zablokowanie kilku obiecujących terapii, bez merytorycznego odniesienia się do wyników badań.

Po odejściu Prasada rynek liczy, że przełomowa terapia, będąca „na ostatniej prostej”, wróci na ścieżkę rychłego wejścia na rynek.

