Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
16:30 · 9 marca 2026

Czy FDA sabotuje spółki medyczne? Rollercoaster na wycenach uniQure

Kamil Szczepański
Analityk Rynków Finansowych XTB

UniQure to duńska spółka biotechnologiczno-farmaceutyczna, mająca w swoim portfolio szereg przełomowych badań i produktów. Jeszcze parę miesięcy temu wycena spółki znów zbliżyła się do szczytu wszech czasów, by w ciągu 4 miesięcy stracić 85%. Skąd tak duża dynamika?

Większość tezy inwestycyjnej dla spółki opiera się obecnie na rewolucyjnej terapii o roboczej nazwie „AMT-130”. Terapia jest pierwszą tego rodzaju terapią genową, skoncentrowaną na leczeniu choroby Huntingtona, nieuleczalnej i śmiertelnej choroby neurodegeneracyjnej.

Spółka w swoich badaniach wykazała, że jej lek jest w stanie spowolnić przebieg choroby o 60–75%. Oznacza to hipotetyczne spowolnienie przebiegu choroby w stopniu, który pozwala chorym dożyć starości. Na początku marca FDA oficjalnie podała do wiadomości, że nie uznaje wyników badań za miarodajne.

FDA oczekuje dużej, długotrwałej i złożonej procedury testowo-badawczej. Z uwagi jednak na rzadki i śmiertelny charakter tej choroby warunki postawione przez FDA wahają się od trudnych do spełnienia i nieetycznych po takie, które zakrawają na niemożliwe.

Skąd zatem odwrócenie nastrojów i wzrost o ok. 30% na dzisiejszej sesji? Odpowiedź leży w odejściu ze stanowiska szefa CBER. Vinay Prasad, silnie powiązany z administracją Trumpa oraz nowym ministrem zdrowia USA, Robertem F. Kennedym Jr., został zwolniony ze swojego stanowiska po raz drugi, po tym jak przez wiele miesięcy siał spustoszenie w procedurach i procesie decyzyjnym. Prasad osobiście był zaangażowany w zablokowanie kilku obiecujących terapii, bez merytorycznego odniesienia się do wyników badań.

Po odejściu Prasada rynek liczy, że przełomowa terapia, będąca „na ostatniej prostej”, wróci na ścieżkę rychłego wejścia na rynek.

QURE.US (D1)

 

Źródło: xStation5

