Kakao rośnie 4% i próbuje odbić po zejściu na 2-tygodniowe minima

Notowania kakao próbują odbijać i rosną o prawie 4% po mocnych spadkach, które nastąpiły chwilę po ubiegłotygodniowym, bardzo silnym wzroście - niedawno kontrakty na surowiec notowane na ICE zeszły dziś do najniższych poziomów od około dwóch tygodni. Rynek zaczął agresywnie korygować wcześniejsze wzrosty po pojawieniu się sygnałów poprawy podaży z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Rynek redukuje premię za ryzyko podażowe
- Jeszcze tydzień temu rynek osiągał najwyższe poziomy od około 3,5 miesiąca. Ostatnią presję wywołały doniesienia sugerujące, że zbiory kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej mogą wynieść od 2,1 do 2,2 mln ton wobec wcześniejszych oczekiwań na poziomie około 1,8 mln ton.
Rośnie podaż z Wybrzeża Kości Słoniowej
- Eksporterzy wskazują, że dostawy kakao do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej wzrosły o 1,3% od początku sezonu względem analogicznego okresu rok wcześniej.
- To sygnał, że sytuacja podażowa może być mniej napięta, niż wcześniej zakładał rynek. Dodatkowo utrzymują się obawy dotyczące niesprzedanych zapasów kakao w kraju.
Napięcia wśród plantatorów
- Regulator rynku kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej wysłał w ubiegłym tygodniu urzędników do centralno-wschodniej części kraju.
- Powodem były protesty plantatorów związane z rosnącymi zapasami niesprzedanego kakao.
- Rynek interpretuje to jako sygnał, że część podaży może mieć problem ze znalezieniem odbiorców przy obecnych cenach.
Popyt nadal pozostaje relatywnie mocny
- Część strat ograniczają jednak dane dotyczące przetwórstwa kakao.
- Przerób kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej wzrósł w kwietniu o 22% r/r według danych GEPEX.
- To sugeruje, że mimo ostatniej korekty cenowej globalny popyt na kakao i produkty czekoladowe pozostaje relatywnie odporny.
Rynek nadal pozostaje bardzo zmienny po historycznych wzrostach z ostatnich miesięcy, a inwestorzy coraz mocniej reagują na każdą zmianę dotyczącą podaży z Afryki Zachodniej. Ostatnie osłabienie dolara wywołało masowe zamykanie pozycji krótkich przez fundusze, raportujące w CoT, natomiast jak widać po obecnym schłodzeniu trendu - odbicie nie jest proste, a "stablizacja ceny" może zająć sporo czasu.
Źródło: xStation5
