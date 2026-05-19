📉 Złoto traci 1,5%

Złoto spada dziś ponad 1,5% do 4500 USD za uncję, a srebro notuje mocny prawie 5% spadek do 74 USD za uncję wobec umocnienia dolar amerykańskiego i wzrostu rentowności. Fundamenty przemawiają przynajmniej w krótkim terminie za dolarem, który zyskuje dzięki solidnym danym z gospodarki USA, wysokimi cenami ropy i niepewnością dot. konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz jego wpływu na inflację, który powoli się materializuje. Rentowności 30-letnich treasuries USA wzrosły dziś do rekordowego poziomu od 2007 roku

Komentarze Trumpa sugerują, że USA mogą ponownie uderzyć na Iran, ale nie podjęto finalnej decyzji

Scott Bessent wskazał, że USA nie chcą spieszyć się z "przedłużaniem" rozjemu celnego z Chinami, co inwestorzy mogą odebrać jako 'tlące się' ryzyko wojny handlowej Wykresy GOLD, SILVER, USDIDX (D1) Złoto zbliża się do 200-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia) przy 4330 USD za uncję - spadek poniżej tego poziomu mógłby wskazywać na wybicie dołem z symetrycznego trójkąta. Z kolei skok powyżej 4750 USD wskazywałby na możliwy powrót wzrostowego trendu. Źródło: xStation5 Dla srebra kluczowym wsparciem wydaje się 70 USD za uncję, przy EMA200 (czerwona linia). Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

