Nikiel rośnie wobec ryzyka ograniczeń eksportu surowców z Indonezji 📈

Kontrakty na nikiel (NICKEL), notowane na LME skoczyły dziś do blisko 19 tys. USD za tonę metryczną po doniesieniach medialnych, według których państwowe służby Indonezji (odpowiadająca za ok. 60% wydobycia niklu) zamierzają zacieśnić kontrole dot. eksportu surowców. W efekcie rynek może wyceniać perspektywę spadku podaży niklu, podczas gdy popyt na metal wciąż rośnie (czyste źródła energii i EV, produkcja stali itd.). Goldman Sachs w ostatnim czasie wskazał na 18,5 tys. USD za tonę metryczną jako docelową cenę niklu na koniec 2026 roku, ale przy sporych zakłóceniach eksportowych z Indonezji (scenariusz ekstremalny), cena mogłaby zyskać paliwo do spekulacyjnego wzrostu na nowe, lokalne maksima przy 20 tys. USD za tonę. Aktualnie nikiel notowany jest w pobliżu 38,2 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu wzrostowego i po rolowaniu otworzył dzisiejszą sesję wzrostową luką cenową.
Źródło: xStation5
