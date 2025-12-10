Komentarz Giełdowy: W którym momencie cyklu jesteśmy?

Rynek ponownie z zapartym tchem czeka na decyzje FED. Większość rynku traktuje dzisiejszą obniżkę jako niemal pewną. Jednak jakakolwiek doza niepewności będzie miała duże odbicie na wycenach, więc nawet uczestnicy rynku przekonani o decyzji FOMC zaczekają na oficjalną deklarację. Stąd tak niski wolumen transakcji w ciągu ostatnich dni.
Decyzja zgodna z oczekiwaniami nie oznacza jednak końca niepewności. Równie ważna co decyzja okaże się konferencja po decyzji. Każde słowa Jerome Powella będzie skrzętnie analizowane przez inwestorów i algorytmy, ten musi dobierać je umyślnie i ostrożnie.
Rynek oczekuje obecnie ok. 3,4 obniżek w przyszłym roku. Usprawiedliwione jest to częściowo rynkiem pracy i niską inflacją. Kierunek FED w pierwszych 2 kwartałach, kiedy to Jerome Powell pozostanie na stanowisku prezesa FED, nie jest jednak pewien.
Nie wszystkie dane z rynku pracy wskazują na jego zacieśnienie, a inflacja z trudem mieści się w celu. Sprawy nie poprawiają cła i "hossa" AI dewastująca łańcuchy dostaw i kanały przepływu kapitału. Obecnie istotna część światowej gospodarki pracuje dla spółek technologicznych i ich rewolucji AI. Jest to inwestycja, której skala zwrotu wciąż pozostaje w sferze domysłów.
Abstrahując od nowych zasad funkcjonowania gospodarki, które próbują napisać koncerny z Kalifornii, jest do świetny moment, by przyjrzeć się historycznym schematom alokacji kapitału związanych z cyklem obniżek stóp.
Na głównych indeksach, skorzystają na tym najbardziej spółki z Nasdaq100 oraz Russell2000, czyli te najbardziej uzależnione od kosztu finansowania.
Inną klasą aktywów silnie uzależnioną od stóp w USA będą aktywa rynków wschodzących i rozwijających się, do których wciąż zalicza się Polska. Mniejsze stopy to tańszy dolar a tańszy dolar to większy eksport i mniejszy import USA. Będzie to wywierać presję deflacyjną, co pozwoli większe luzowanie polityki monetarnej. W następstwie czego spadną rentowności obligacji, a wzrosną ich ceny.
To pozwoli bankom na zwiększenie akcji kredytowej i pobudzi inwestycje. Szczególnymi beneficjentami tego cyklu będą firmy finansowe i budowlane, które są zaangażowane w pierwszy etap ekspansji cyklu koniunkturalnego.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych
Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia na czerowo, hossa AI słabnie
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)
Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?
Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.