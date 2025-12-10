PILNE: Zapasy ropy w USA spadają mocniej od oczekiwań. Ropa pogłębia spadki

- Zapasy ropy spadają mocniej od oczekiwań
- Zapasy produktów ropopochodnych kontynuują mocne wzrosty
- Dane sugerują większy przerób ropy oraz ograniczony popyt
- Ropa WTI pogłębia spadki po publikacji.
- Zapasy ropy spadają mocniej od oczekiwań
- Zapasy produktów ropopochodnych kontynuują mocne wzrosty
- Dane sugerują większy przerób ropy oraz ograniczony popyt
- Ropa WTI pogłębia spadki po publikacji.
Zapasy ropy w USA: -1,8 mln brk (oczekiwano: -1,2 mln brk; poprzednio: +0,5 mln brk)
Zapasy benzyny: +6,4 mln brk (oczekiwano: 2,0 mln brk; poprzednio: 4,5 mln brk)
Zapasy destylatów: +2,5 mln brk (oczekiwano: 1,15 mln brk; poprzednio: 2,0 mln brk)
Dane opublikowane z lekkim poślizgiem, co ma miejsce kolejny raz z rzędu. Ropa naftowa pogłębia spadki po publikacji danych. Dane sugerują możliwe spowolnienie popytu. Zapasy komparatywne (tak jak pisaliśmy w przeglądzie surowcowym) uzasadniają niskie poziomy cenowe. Ropa WTI znajduje się już poniżej 58 USD za baryłkę i testuje strefę popytową okresu 21-26 listopada.
Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia na czerowo, hossa AI słabnie
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)
Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?
Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.