Kakao spada 3,5% do najniższego poziomu od października 2024 roku 📉Produkcja w górę?

Kontrakty terminowe na kakao na ICE (COCOA) tracą dziś blisko 3,5%, ponieważ rynek koncentruje się na sezonie 2025/2026, oczekując wyraźnej poprawy podaży. Rozpoczęcie sezonu zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej (największy producent kakao na świecie), zaplanowane na 1 października, przyniosło perspektywę napływu nowej podaży na rynek. W efekcie ceny kakao spadły już o ponad 50% od historycznych maksimów. Obecnie inwestorzy czekają na dane dotyczące przerobu kakao w kluczowych regionach, które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu. Jeśli odczyt okaże się niższy od oczekiwań – co jest scenariuszem prawdopodobnym – możemy spodziewać się potwierdzenia technicznej formacji głowy z ramionami oraz wzrostu presji sprzedażowej na kontraktach terminowych na kakao. Uczestnicy rynku i spekulanci mogą wtedy przesunąć swoją uwagę z niedoboru podaży na środowisko niskiego popytu i znaczną poprawę produkcji kakao w przyszłym roku. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5 Perspektywa rynku kakao (CoT – 23 września 2025) Commercials (producenci, handlowcy, przetwórcy, użytkownicy) Wyraźnie po stronie krótkiej : ok. 50,4 tys. kontraktów short vs. 27,1 tys. long .

To klasyczna postawa zabezpieczająca – producenci i przetwórcy chronią się przed ryzykiem dalszych wzrostów cen, sprzedając kontrakty futures.

Wzrost krótkich pozycji commercials sugeruje, że strona podażowa rynku spodziewa się wysokich cen i aktywnie się zabezpiecza. Managed Money (fundusze spekulacyjne) Wyraźnie po stronie długiej : 16,9 tys. long vs. 10,1 tys. short .

To wskazuje, że kapitał spekulacyjny wciąż gra na wzrost cen kakao, mimo dużego shortowania przez commercials.

W ostatnim tygodniu fundusze dodały ok. +1,5 tys. nowych shortów, co sygnalizuje rosnącą ostrożność. Wnioski z układu pozycji Widać klasyczny konflikt ról: producenci pozostają defensywni (short) , podczas gdy fundusze utrzymują przewagę po stronie long .

Taki układ często oznacza, że rynek pozostaje pod presją podaży, choć kapitał spekulacyjny nadal wspiera wzrosty.

Wraz z rosnącą liczbą shortów ze strony commercials i ostrożnym zwiększaniem shortów przez fundusze, rynek może wejść w fazę konsolidacji, z ryzykiem realizacji zysków po wcześniejszych zwyżkach. Commercials mocno zabezpieczają się przed niższymi cenami, sprzedając po bieżących, podczas gdy duzi spekulanci wciąż stawiają na dalsze wzrosty – choć z większą ostrożnością niż wcześniej. Sugeruje to potencjalnie rosnącą presję na pozycjonowanie funduszy, szczególnie jeśli dane o przerobie wskażą na spowolnienie popytu na czekoladę i inne produkty kakaowe. Z drugiej strony, rynki będą uważnie śledzić prognozy pogody i start sezonu zbiorów w Afryce. Źródło: CFTC

