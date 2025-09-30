Podsumowanie Dnia: Wall Street łapie zadyszkę wobec ryzyka zamknięcia rządu USA🏛️Złoto zyskuje

- Na europejskiej sesji dominował pozytywny sentyment. Główne indeksy notowały wzrosty. Najwięcej zyskał IBREX rosnąć o ponad 1,2% oraz SMI20 który rośnie prawie 1%. Nieco gorzej jednak wciąż na plus na DAX +0,5%, FTSE100 w górę o 0,6%. CAC oraz FTSE MIB rosną o 0,2%.
- Odczyty makroekonomiczne z Europy okazały się mieszane. Optymistycznie wypadł odczyt PKB z Wielkiej Brytanii. Inflacja konsumencka z Niemiec nieco powyżej oczekiwań. Poniżej oczekiwań okazała się inflacja we Włoszech oraz Francji.
- Na Warszawskim parkiecie nastroje były mieszane. WIG20 stracił niecałe 0,2%. Podyktowane było to przede wszystkim przecenami spółek energetycznych i wydobywczych. Jutro prawdopodobnie zobaczymy presję na akcje banków, po tym jak Donald Tusk ostrzegł sektor bankowy podatkiem od nadmiarowych zysków. Premier Polski jako przyczynę wskazał m.in. potrzebę finansowania sektora zbrojeniowego.
- Nvidia przekroczyła 4,5 biliona dolarów kapitalizacji, po kolejnej już wzrostowej sesji. Wycena spółki jest już zbliżona do PKB Niemiec. Akcje spółki rosną dziś o prawie 3%, ale nastroje Wall Street słabną, wobec ryzyka zamknięcia rządu, które może nastąpić od godziny 00:01 1 października.
- Lider mniejszości w Senacie USA, Chuck Schumer wskazał, że jest to obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Zamknięcie rządu oznaczałoby dla rynku przesunięcie kluczowych raportów makro, w tym piątkowych danych NFP. Rynek prognostyczny Kalshi wycenia szansę na zamknięcie rządu na ponad 80%
- Dane z USA wypadły dziś mieszanie. Oto, co wskazały kluczowe publikacje makro:
- USA JOLTS – liczba ofert pracy (sierpień_: 7,227 mln (prognoza: 7,2 mln, poprzednio: 7,181 mln)
- USA – Indeks zaufania konsumentów CB: 94,2 (prognoza: 96, poprzednio: 97,4, skorygowano do 94,2)
- Według Conference Board, średnie 12-miesięczne oczekiwania inflacyjne wzrosły po trzech kolejnych miesiącach spadków i w sierpniu wyniosły 6,2% wobec 5,7% w lipcu, pozostając jednak poniżej kwietniowego szczytu na poziomie 7%.
- Patrząc na spółki amerykańskie, widzimy ponad 10% wzrost walorów CoreWeave, które dostarczy moc obliczeniową dla Meta Platforms. Z kolei akcje szwedzkiego Spotify na Nasdaq spadają ponad 6% po nocie analitycznej JP Morgan, który wskazał na ryzyko ustąpienia dotychczasowego CEO, Daniela Eka, który ustąpił dziś ze stanowiska po 20 latach.
- Jastrzębi Bank Japonii oraz obawy przed “zamknięciem rządu” USA wspierają wyceny Jena względem do amerykańskiego dolara; USDJPY traci 0,5%. Z kolei Dolar Australijski zyskuje na fali jastrzębich komentarzy prezes Bullock.
- Perspektywa kryzysu politycznego w USA sprzyja popytowy na bezpieczne przystanie. Złoto rośnie o kolejne 0,3% i jest bliskie zamknięcia września 10% wzrostem. Z kolei na rynku platyny widzimy realizację zysków. Ceny kruszcu spadają o ponad 0,3%
- Wyceny kontraktów na kakao zniżkują o 3,5% i znajdują się na 10-miesięcznych minimach. Spowodowane jest to optymistycznymi prognozami odnośnie zbiorów w Afryce Zachodniej, przed początkiem sezonu zbiorów w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
- Kontrakty na pszenicę tracą dziś ponad 2,5% w świetle raportu amerykańskiej agencji rolnictwa wskazującego na zwiększone zapasy.
- Sentyment na rynku krypto był dziś wyjątkowo negatywny. Z rzadkimi wyjątkami, większość kryptowalut notowała dziś straty. Najwięcej tracą tokeny o niższej kapitalizacji. Bitcoin stracił dziś 0,8% a Ethereum ponad 3%.
