🍫Kakao testuje 5000 USD

Choć ceny kakao na światowych rynkach wyraźnie spadły w porównaniu do rekordowych poziomów z 2024 roku, branża czekoladowa wciąż zmaga się z ogromnymi trudnościami. Globalny popyt wykazuje oznaki trwałego osłabienia, a przetwórcy walczą o zachowanie rentowności w obliczu historycznie drogich zapasów.

Silna korekta cenowa

Po osiągnięciu historycznych maksimów w grudniu 2024 roku, kontrakty terminowe na kakao straciły na wartości ponad połowę. W ostatnim czasie zmienność cen nasiliła się, co jest wiązane m.in. z rebilansowaniem indeksów surowcowych. Choć oczekiwano krótkoterminowego napływu środków na rynek kontraktów terminowych, najprawdopodobniej fundusze rozłożyły w czasie swoją ekspozycję. Dzisiaj ceny tracą ponad 3% i na moment cena zanurkowała poniżej 5000 USD za tonę, najniżej od końcówki listopada. Mimo tak znaczącej przeceny, surowiec pozostaje drogi w ujęciu historycznym – dla porównania, ceny wciąż są znacznie wyższe niż te obserwowane jeszcze 4–5 lat temu.

Destrukcja popytu uderza w przetwórstwo

Głównym czynnikiem hamującym odbicie cen jest tzw. destrukcja popytu. Rekordowe ceny z ubiegłego roku zmusiły konsumentów do ograniczenia zakupów czekolady, a producentów słodyczy do zmiany receptur – zaczęli oni stosować tańsze zamienniki oraz większą ilość wypełniaczy, takich jak orzechy.

Efekty te są widoczne w danych dotyczących tzw. mielenia kakao (grindings), które jest kluczowym wskaźnikiem popytu:

Europa: Szacuje się, że w czwartym kwartale 2025 roku mielenie spadło o około 3% rok do roku, osiągając najniższy poziom dla tego okresu od 11 lat.

Azja: Tutaj spadek jest najdotkliwszy i ma wynieść około 12%

Ameryka Północna: Jako jedyny region miała odnotować niewielki wzrost o 1,2%, co wynika jednak głównie z uruchomienia dwóch nowych zakładów przetwórczych.

Dane z Europy poznamy 15 stycznia o poranku, natomiast dane z USA w ten sam dzień po południu czasu europejskiego. Dane z Azji poznamy 16 stycznia w piątek. Wobec oczekiwanej słabości, ceny najprawdopodobniej reagują na oczekiwane dane już dzisiaj.

Eksperci podkreślają, że marże europejskich przetwórców spadły poniżej progu rentowności już w sierpniu, a w grudniu osiągnęły najniższe poziomy w historii, co zmusza firmy do ograniczania inwestycji i tempa produkcji.

Kryzys u źródeł: Wybrzeże Kości Słoniowej

Spadki cen na giełdach w Nowym Jorku i Londynie wywołały kryzys u największego światowego producenta – na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Krajowi eksporterzy znaleźli się w kleszczach między sztywnymi cenami skupu od rolników (ustalanymi przez państwo) a spadającymi cenami międzynarodowymi.

Obecnie sytuacja wygląda następująco:

Cena skupu (farmgate price) wynosi 2 800 franków CFA za kilogram (ok. 4,97 USD).

Przy cenach giełdowych oscylujących wokół 5 000 USD za tonę, marże eksporterów praktycznie zanikły, co prowadzi do problemów z płynnością i zatorów w portach.

Handlowcy apelują do rządu o dotacje lub obniżkę podatków, aby mogli kontynuować skup ziarna od rolników. Regulator rynku (CCC) kategorycznie odrzucił jednak propozycje obniżenia ceny skupu dla rolników.

Kiedy tania czekolada trafi na półki?

Mimo spadków cen surowca na giełdach, konsumenci w sklepach będą musieli poczekać na obniżki cen słodyczy. Większość ziarna przetwarzanego w czwartym kwartale 2025 roku została kupiona jeszcze przed drastycznymi spadkami cen. Obserwatorzy rynku przewidują, że ulga cenowa zacznie być odczuwalna w sklepach dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Do tego czasu niskie marże i ograniczone moce przerobowe będą nadal ciążyć globalnemu rynkowi kakao. Warto jednak pamiętać, że niskie ceny, które mogliśmy obserwować w pandemii najprawdopodobniej już nigdy nie wrócą.

Spojrzenie techniczne

Ceny spadły do okolic 5000 USD i jednocześnie zanegowały możliwość formacji oRGR. Niemniej, jeśli cena nie spadnie poniżej poziomów z listopada, możliwe będzie wyznaczenie formacji podwójnego dołka z linią szyi w okolicach 6300 USD. Nie jest wykluczone, że słabe dane o przetwórstwie zadziałają kontrariańsko, tak jak miało to miejsce w październiku. Cena zaliczyła wtedy jedynie korekte wzrostową w długoterminowym trendzie spadkowym.