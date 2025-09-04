Kakao traci kolejne 2% 📉 Wzrost podaży na horyzoncie❓

Kontrakty na kakao (COCOA) wzmacniają trend spadkowy (-2%) po tym jak amerykański producent czekolady Mondelez International zasugerował poprawę podaży surowca. Zdaniem spółki nadchodzący sezon w zachodniej Afryce będzie obfitować w większą ilość strąków kakaowca. Nowe prognozy wzmacniają wznowiony w maju silny trend spadkowy, który sprowadził ceny kakao z rekordowych 12 tys. USD za tonę na przełomie 2024/2025 roku. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Po ubogim w zbiory sezonie 2023/2024, liczba strąków w Afryce zachodniej odbiła ostatnio 7% powyżej 5-letniej średniej. Dojrzewanie strąków stoi jednak pod znakiem zapytania. Commodity Weather Group podało, że ostatnie 60 dni było najbardziej suche od 1979 roku, co utrudnia prognozowanie o ile realnie wzrośnie podaż kakao. Po próbie utrzymania wczorajszego kursu na początku sesji, kontrakt COCOA definitywnie przeszedł do spadków, zmierzając w stronę wtorkowego dołka. Source: xStation5

