Kakao zyskuje 7% przez ekstremalną pogodę w Afryce Zachodniej 📈

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA) na ICE rosną dziś o ponad 7%, a doniesienia o ekstremalnej pogodzie (susze, ulewy) w Afryce, w połączeniu z obawami o podaż sprawiły, że spora ilość pozycji krótkich na kakao została zlikwidowana, wymuszając pokrywanie ich przez traderów oczekujących spadku cen.

Dostawy kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej w trwającym sezonie 2024/2025 spadły o 2% r/r do 10 sierpnia. Wzrost wysyłek surowca z kluczowego dla rynku kraju słabnie i r/r wskazuje poprawęo 6% wobec 35% r/r w grudniu. Zapasy w monitorowanych portach ICE spadły do niemal 2-miesięczngo minimum na poziomie 2,283 mln worków

Dwaj najwięksi producenci kakao na świecie tj. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej (WBK) doświadczają suszy, mimo intensywnych opadów deszczu w niektórych regionach Afryki Zachodniej (Nigeria, Kamerun).

Do tej pory ulewy pojawiły się miejscowo m.in. w Kamerunie, jednak przez wysoką intensywność zagroziły jakości ziaren, których plantatorzy nie mogą odpowiednio osuszyć.

Przytaczani przez Bloomberga rolnicy z WBK wskazują, że mimo trudnej pogody, widzą poprawę warunków dla tzw. cherelli w przyszłym sezonie 2025-2026. Z kolei w Ghanie plantatorzy narzekają na więdnięcie cherelli, a w Nigerii ulewy zakłóciły procesy osuszania ziaren na przemysłową skalę. Nieco lepsze warunki panują na południowym zachodzie kraju.

Lindt & Spruengli (LISN.CH) w lipcu obniżył prognozę marż z powodu większego, niż oczekiwano, spadku sprzedaży czekolady w pierwszej połowie 2025. Największy, globalny kontraktowy producent czekolady Barry Callebaut (BARN.CH) w ubiegłym miesiącu kolejny raz obniżył prognozę wolumenu sprzedaży, powołując się na zbyt wysokie ceny (za okres marzec-maj spadek o prawie 10%, najmocniej od 10 lat).

Obawy o popyt nie ciążą kontraktom, w miarę jak rynek oczekuje, że strukturalny niedobór na rynku kakao utrzyma się dłużej, a trwałe wyjście z problemów z chorobami drzew być może będzie wymagało długotrwałych procesów opartych na technologiach zaawansowanych jak np. CRISPR, czyli terapia genowa (nad czym eksperymentuje już Mars). Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w Kamerunie pracuje już nad hybrydami ziaren kakao, odpornymi na pogodę. Ryzyko pogodowe utrwala obraz rynku, sprzyjający wzrostom.

COCOA (interwał D1)

Ceny kakao testują górne ograniczenie 'linii najmniejszego oporu', a w okolicach 7700 - 8000 USD za tonę zarysowało się silne wsparcie. Kolejne istotne poziomy to okolice 9500 - 10000 USD za tonę, gdzie zadyszkę złapało ostatnie odbicie. Wydaje się, że połączenie płaskiego, lub delikatnie niższego popytu na kakao nie jest w stanie uspokoić rynku wobec trudnej sytuacji podażowej w kluczowych regionach, a spadek wolumenów zamówień musiałby być głęboki, by zapewnić trwałe normowanie się cen.

Źródło: xStation5

Kluczowe obserwacje z raportu CoT (dane na 5 sierpnia)

Dane CoT wskazują, że producenci/kupcy i inne firmy bezpośrednio zaangażowane w hedging kakao oczekują spadków cen (uważają ceny obecne za atrakcyjne do sprzedaży).

Duzi spekulanci tzw. Managed Money oczekują wzrostu cen i działają odwrotnie do Commercials, którzy znaleźli się pod dużą presją właśnie dziś .

. Spekulanci zwiększyli w ostatnim tygodniu pozycje długie o 464 kontrakty, a krótkie tylko o 125. Z drugiej strony, komercyjne podmioty na ICE redukowały zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Jednak wciąż są zdecydowanie po 'krótkiej stronie'.​​​​​​​

Najwięksi spekulanci kontrolują ok. 25% wszystkich pozycji krótkich na kakao (4 podmioty anonimowe) wobec 15 do 17% po stronie długiej, co potencjalnie wskazuje na dominujące, duże instytucje 'shortujące' ceny.

Commercials zabezpieczają przyszłą produkcję przed spadkami cen, a spekulanci grają pod utrzymanie trendu wzrostowego.

Dzisiejsze wzrosty kakao potencjalnie sugerują likwidację dużych pozycji po stronie 'commercials' i zwiększają wzrosty zysków po stronie dużych spekulantów.

Źródło: CFTC