Materiał video: Potęga Nvidii - historia firmy, która napędza przyszłość

W ciągu ponad 20 lat NVIDIA z producenta kart graficznych stała się globalnym liderem rynku półprzewodników. Jej technologie napędzają dziś centra danych, superkomputery, autonomiczne pojazdy i sztuczną inteligencję. W najnowszym filmie Mikołaj Sobierajski, Analityk Rynku Akcji XTB, opowie o tym: ✔️jak NVIDIA zdobyła dominującą pozycję, ✔️jakie znaczenie ma dla indeksów NASDAQ 100 i S&P 500, ✔️które produkty i rozwiązania budują jej przewagę, ✔️oraz jakie są perspektywy finansowe spółki. 📊 Sprawdź, dlaczego NVIDIA to jedna z najważniejszych firm technologicznych świata.



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.