Komisja Europejska nałoży na Alphabet karę w wysokości 2,95 mld euro💡

Komisja Europejska nałożyła na Alphabet (GOOGL.US) karę w wysokości 2,95 mld EUR za antykonkurencyjne praktyki w segmencie reklamy online. Regulatorzy stwierdzili, że od 2014 roku Google faworyzował własne technologie reklamowe kosztem konkurentów i wydawców. Firma została zobowiązana do zakończenia takich działań i dostosowania swojego modelu biznesowego. Google zapowiedział odwołanie się od decyzji, twierdząc, że kara jest nieuzasadniona. Wiceprezes ds. regulacyjnych Lee-Anne Mulholland ostrzegła, że wymuszone zmiany mogą zaszkodzić tysiącom europejskich przedsiębiorstw. Sprawa pogłębia napięcia między unijnymi regulatorami a gigantami technologicznymi, szczególnie w obszarze reklamy cyfrowej. Mimo tej informacji akcje spółki nadal odnotowują pokaźne wzrosty. Dynamika jednak nieco zmalała.
Źródło: xStation
