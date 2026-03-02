Podsumowanie dnia: Rynek nie boi się konfliktu i normalizuje wyceny

- Pierwsza sesja tygodnia dostarcza ogromu zmienności, głównie w wyniku wybuchu wojny w Iranie. Początkowa panika wydaje się bardzo szybko ustępować ostrożnemu optymizmowi. Liderem wzrostów jest Russell, kontrakty na indeks rosną o ok. 0,7% pod koniec sesji. Pozostałe indeksy Wall Street utrzymują się w okolicach poprzedniego zamknięcia.
- Mimo częściowej normalizacji cen z biegiem sesji konflikt wyraźnie nadaje kierunek przepływom kapitału. Tracą spółki powiązane z podróżami: linie lotnicze, operatorzy rejsów wycieczkowych oraz agencje podróży. Zyskują spółki czerpiące przychody z wydobycia i dystrybucji ropy oraz producenci systemów uzbrojenia.
- W USA opublikowane zostały dane PMI oraz ISM dla przemysłu. Pozytywnego sentymentu dostarczyły rynkom odczyty powyżej oczekiwań. PMI wyniósł 51,6 wobec prognozowanych 51,2. ISM wzrósł do 52,4 wobec oczekiwań na poziomie 51,7. Dużym powodem do niepokoju jest jednak skrajnie proinflacyjny odczyt cen w przemyśle, który wzrósł do 70,5
- Donald Trump w godzinach wieczornych wypowiedział się na temat działań wojennych. Zapowiedział eskalację uderzeń z powietrza na Iran oraz powtórzył słowa ministra obrony o tym, że USA „nie wyklucza” inwazji lądowej.
- W Europie inwestorzy byli świadkami jednej z najgorszych sesji od wielu miesięcy, spadki wszystkich głównych indeksów przekroczyły 1%. Największe tąpnięcie można było zaobserwować w Niemczech: DAX stracił aż 2,4%.
- Skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie dla Europy są dużo surowsze niż dla USA. Problemem jest nie tylko wzrost cen ropy i gazu. Zatoka Perska jest jednym z globalnych centrów przetwarzania aluminium, a surowiec ten jest niezbędny dla funkcjonowania europejskiego przemysłu.
- Również w Europie opublikowano odczyty PMI. Powyżej oczekiwań znalazły się dane ze Szwecji (56,1), Niemiec (50,9), Francji (50,1) i Włoch (50,6). Rozczarowały dane z Polski (47,1), Wielkiej Brytanii (51,7) oraz Szwajcarii. Odczyt z Hiszpanii okazał się zbliżony do oczekiwań (50,0).
- W Niemczech dane o sprzedaży detalicznej wykazały głębsze od oczekiwanego spowolnienie. W styczniu (po dostosowaniu sezonowym) sprzedaż spadła o 0,9% wobec oczekiwanych 0,4%.
- Opublikowano odczyt PKB z Polski. Produkt krajowy brutto wzrósł w IV kw. 2025 r. o 1,0% kw./kw., notując roczny wzrost na poziomie 3,6%.
- Wzrost niepewności geopolitycznej oraz oczekiwany wzrost zakupów ropy i gazu w USA wzmocniły dolara o 0,7% względem euro, 0,8% względem jena oraz o 1,5% względem franka. Euro osłabiło się o ponad 0,5% również względem funta.
- Na rynku surowców rolnych następuje neutralizacja ruchu z końcówki poprzedniego tygodnia. Pszenica tanieje o 3%, a kakao drożeje o 3%.
- Pełnoskalowe działania zbrojne w rejonie Cieśniny Ormuz wynoszą ceny ropy na poziomy niewidziane od czasu operacji „Midnight Hammer” w połowie 2025 roku. Wstępny wzrost o ponad 10% zostaje jednak zredukowany do 5–6%. Kontrakty na gaz ziemny redukują wzrosty z 7% do 3%.
- Na rynku metali szlachetnych widać realizację zysków na srebrze, które spada o ponad 5%. Złoto drożeje o 1%.
- Napięcia na Bliskim Wschodzie okazały się korzystne dla rynku krypto. Niemal wszystkie tokeny rejestrują istotne wzrosty. Bitcoin rośnie o 5%, osiągając ponad 68 tys. dolarów. Ethereum również rośnie o 5% i wraca powyżej 2000 USD. Solana rośnie o ponad 5% i pod koniec sesji kosztuje 87 USD.
