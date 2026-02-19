Kalendarz ekonomiczny: bilans handlu zagranicznego USA oraz zasiłki dla bezrobotnych 🔎

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Kluczowym odczytem będzie grudniowy bilans handlu zagranicznego USA. W kontekście deklarowanego przez Trumpa celu ograniczenia deficytu, dane te są istotne zarówno pod kątem trendu, jak i wpływu wprowadzonych ceł. Konsensus zakłada deficyt na poziomie -55,5 mld USD wobec -56,8 mld USD w listopadzie. Poznamy również cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Odczyty pozostają stabilne w przedziale 210–240 tys., co wskazuje na względnie zrównoważony rynek pracy. Tym razem oczekiwania wynoszą 225 tys. wobec 227 tys. tydzień wcześniej. Czwartek, 19 lutego 10:00 - dane z Polski, w tym produkcja przemysłowa oraz budowlano-montażowa

14:30 - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

14:30 - bilans handlowy USA za grudzień

16:30 - dane EIA dotyczące zapasów gazu w USA

18:00 - dane DoE o zapasach ropy naftowej

