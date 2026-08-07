Kalendarz ekonomiczny: Czy NFP poruszy rynkiem? (03.08.2026)

Za nami bardzo spokojny pod kątem makroekonomicznym tydzień. Nie ma co ukrywać, że rewizje indeksów PMI, szwajcarska inflacja czy decyzja Czeskiego Banku Narodowego ws. stóp procentowych nie budzą wśród inwestorów większej ekscytacji.

Większej zmienności na rynku nie wprowadziły także dane JOLTS i ADP. W standardowych warunkach stanowią one raczej cenne uzupełnienie dla NFP, aniżeli podstawowe źródło zmienności. Zwłaszcza, że pierwsze publikowane są z miesięcznym opóźnieniem (w środę otrzymaliśmy dane za czerwiec, nie za lipiec jak w przypadku innych odczytów z rynku pracy), a drugie po okresie pandemicznym przestały wykazywać silną korelację z NFP i straciły na znaczeniu.

“NFP” pojawiło się w tym tekście już dwukrotnie. Nieprzypadkowo. To bezwzględnie najważniejszy odczyt makroekonomiczny tego tygodnia i najprawdopodobniej będzie dziś jednym z najczęściej pojawiających się w publikowanych przez nas analizach słów (a już z pewnością najpopularniejszy skrótowiec literowy).

Przypominamy więc – publikacja raportu niemal zawsze odbywa się w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30. Nie inaczej jest i tym razem.

Dane powinny przyćmić wyniki spółek publikowane przez otwarciem amerykańskiej sesji. Nie będzie o to zresztą przesadnie trudno, raportami nie będą dzielić się dziś bowiem giganci, którzy o tym jak radzili sobie w II kwartale informowali nas w pierwszej części tygodnia. Największą ciekawość powinny wzbudzić publikacje ze strony Under Armour, Take-Two Interactive oraz Wendy’s.

Co warto wiedzieć przed lipcowym NFP?

Jako że Fed musi dbać zarówno o stabilność cen, jak i maksymalizację zatrudnienia, sygnały ochłodzenia na amerykańskim rynku pracy mogłyby doprowadzić do dalszej gołębiej rewizji w zakresie oczekiwanej ścieżki stóp procentowych w USA. Na to w pewnym stopniu wskazują dane ADP oraz JOLTS opublikowane w tym tygodniu – oba z odczytów uplasowały się poniżej rynkowych oczekiwań. Jak wspominaliśmy, są to jednak albo dane w standardowych warunkach drugorzędne (jak ADP), albo istotnie opóźnione (jak JOLTS).

Wykres 1: NFP oraz komponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2020 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Ekonomiści mają z kolei w ostatnich latach skłonność do niedoszacowywania liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Odczyt NFP w aż 35 na 50 ostatnich miesięcy okazywał się ostatecznie lepszy od oczekiwań. Co więcej, pomimo słabego odczytu w czerwcu (57k), 3-miesięczna średnia krocząca pozostaje na zdrowym poziomie (111 tys.).

🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne

Czwartek

USA

Wczorajsze dane były spójne z obrazem rynku pracy, który cechuje się niską liczbą zwolnień, ale i niskim poziomem zatrudniania nowych pracowników (low fire-low hire).

Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA (initial jobless claims) uplasowały się poniżej konsensusu (199 tys.), co do tego samego poziomu sprowadziło ich 4-tygodniową średnią.

Co więcej, raport Challenger Job Cuts wykazał spadek planowanych zwolnień korporacyjnych do 33,4 tys. (najniższego poziomu od lipca 2024 r.)

Czechy

Czeski Bank Narodowy utrzymał wczoraj stopy procentowe na niezmienionym poziomie (3,75%). Decyzja była powszechnie oczekiwana. Rynek spodziewał się jednak, że po czerwcowej podwyżce stóp, bank utrzyma ostrą, jastrzębią narrację (wynikającą m.in. z rosnących płac, dynamicznej akcji kredytowej i lepkiej inflacji bazowej w usługach utrzymującej się blisko 3%).

Konferencja prezesa Alesa Michla miała natomiast niespodziewanie gołębi ton. Prezes poświęcił bardzo dużo uwagi ryzykom spowolnienia gospodarczego (m.in. konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie).

Rynki ograniczyły wyceny podwyżek stóp procentowych do niespełna jednej do połowy 2027 r.

📆 Kalendarz makroekonomiczny

Piątek

Meksyk: Inflacja CPI (lipiec) Godzina: 14:00 Poprzedni: 3,4% Konsensus: 3,1%

USA: NFP – zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (lipiec) Godzina: 14:30 Poprzedni: 57 tys. Konsensus: 85 tys.

USA: Wzrost płac (lipiec) Godzina: 14:30 Poprzedni: 3,5% Konsensus: 3,5%

USA: Stopa bezrobocia (lipiec) Godzina: 14:30 Poprzedni: 4,2% Konsensus: 4,2%

Kanada: Wzrost płac (lipiec) Godzina: 14:30 Poprzedni: 3,7%

USA: 1-roczne oczekiwania inflacyjne konsumentów (lipiec) Godzina: 17:00 Poprzedni: 3,7%

Raport CFTC Godzina: 21:30



🗂️ Publikacje wyników spółek

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Under Armour Inc ($UAA.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Oklo Inc. ($OKLO.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Wendy's Co ($WEN.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Vistra Corp ($VST.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Riot Platforms Inc ($RIOT.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Phunware Inc ($PHUN.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Globus Maritime Ltd ($GLBS.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Sharplink Inc. ($SBET.US) – po zamknięciu giełdy (AMC)

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę