Poranna odprawa: Ropa znów w górę (07.08.2026)

Inwestorzy niecierpliwie wyczekują wieści dotyczących porozumienia na linii Iran-Oman. Postępy w tym zakresie rzeczywiście są znaczne – umowa znajduje się obecnie pod lupą irańskiego parlamentu.

🛢️ Surowce energetyczne

Mimo to, ceny kluczowych surowców energetycznych znów kierują się w górę.

Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacić musimy niemal 84 dolary, co oznacza wzrost o ok. 7,5% względem środowych minimów.

W górę, choć nieco mniej dynamicznie, kieruje się także ropa WTI (nieznacznie powyżej 78 dolarów za baryłkę).

Na bardzo wysokich poziomach pozostaje także tzw. crack spread, czyli różnica między ceną surowej ropy naftowej a cenami uzyskiwanych z niej produktów ropopochodnych (takich jak benzyna czy olej napędowy). Dla ropy WTI sięga on ok. 60 dolarów, dla Brenta zaś niespełna 80.

Rośnie także cena LNG, i to o przeszło 10% względem środowych minimów. Obecnie za MWh skroplonego gazu ziemnego z holenderskiej giełdy TTF zapłacimy ok. 58 dolarów. Jest to informacja szczególnie istotna dla krajów europejskich, które mierzą się z rekordowo niskimi poziomami rezerw.

Wykres 1: Cena i crack spread dla ropy WTI (2025 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

🌍 Geopolityka

Co stoi za takimi ruchami?

W ramach negocjowanego z Omanem porozumienia mającego na celu zarządzanie Cieśniną Ormuz, Iran dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu przepływu dla statków amerykańskich i izraelskich oraz wprowadzenia nowego systemu opłat pokrywających m.in. ubezpieczenia i koszty środowiskowe. Co więcej, Teheran domaga się od wrogich państw wypłaty specjalnych odszkodowań w zamian za przywrócenie możliwości żeglugi.

Spodziewamy się, że żądania te spotkają się z oporem w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone najprawdopodobniej domagać będą się utrzymania w pełni swobodnego tranzytu przez Cieśninę bez konieczności uiszczania opłat czy uzyskiwania dodatkowych pozwoleń.

Dodatkową przeszkodą dla ustabilizowania sytuacji na rynku surowców energetycznych jest eskalacja innych konfliktów na Bliskim Wschodzie, w tym krwawe starcia z udziałem wspieranej przez Iran milicji Huti w Jemenie oraz rosnące napięcia z libańskim Hezbollahem.

📈 Akcje

Na rynku akcji brak na ten moment większej reakcji. Zarówno kontrakty futures na amerykańskie S&P 500, jak i na niemiecki DAX oscylują w okolicach poziomów czwartkowego zamknięcia.

Wykres 2: Dashboard dla Nasdaq 100 (06.08.2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Na giełdach azjatyckich także brak konkretnego kierunku. Umacnia się chiński Shanghai SE Composite (+0,8%), tracą zaś japoński Nikkei (-0,3%) oraz koreański Kospi (-0,9%).

Choć najważniejsze publikacje wyników zaplanowane na ten tydzień już za nami, to dziś także pojawi się kilka raportów wartych uwagi. Przed otwarciem giełdy dowiemy się jak w II kwartale radziły sobie Under Armour, Take-Two Interactive oraz Wendy’s.

🧈 Metale szlachetne

Rosną rentowności 10-letnich obligacji w największych gospodarkach, co sprzyja metalom szlachetnym.

Za uncję trojańską złota zapłacić musimy ok. 4280 dolarów, srebra zaś 62,7.

Warto wspomnieć w tym kontekście, że w czerwcu wstrzymany został odpływ kapitału z największego amerykańskiego funduszu SPDR Gold ETF. Od początku roku sięgnął on blisko 15 miliardów dolarów. Inwestorzy nie rzucili się co prawda jeszcze masowo do ponownych zakupów, ale może być to pewnego rodzaju sygnał zwiastujący zmianę trendu.

📈 Dane makroekonomiczne i polityka monetarna

Dziś czeka nas bezwzględnie najbardziej wyczekiwana publikacja danych makroekonomicznych w tym tygodniu. O godzinie 14:30 ukażą się dane NFP, czyli najważniejszy raport z amerykańskiego rynku pracy.

Jako że Fed musi dbać zarówno o stabilność cen, jak i maksymalizację zatrudnienia, sygnały ochłodzenia na amerykańskim rynku pracy mogłyby doprowadzić do dalszej gołębiej rewizji w zakresie oczekiwanej ścieżki stóp procentowych w USA. Na to w pewnym stopniu wskazują dane ADP oraz JOLTS opublikowane w tym tygodniu – oba z odczytów uplasowały się poniżej rynkowych oczekiwań. Są to jednak albo dane w standardowych warunkach drugorzędne (jak ADP), albo istotnie opóźnione (jak JOLTS). Co więcej, ich korelacja z odczytem NFP jest w ostatnich latach względnie niewielka.

Wykres 3: NFP oraz komponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2020 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Ekonomiści mają zaś w ostatnich latach skłonność do niedoszacowywania liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Odczyt NFP w aż 35 na 50 ostatnich miesięcy okazywał się ostatecznie lepszy od oczekiwań. Co więcej, pomimo słabego odczytu w czerwcu (57k), 3-miesięczna średnia krocząca pozostaje na zdrowym poziomie (111 tys.).

💱 Waluty

W ostatnich dniach obserwowaliśmy dynamiczny ruch pary EURUSD w górę za, którym stały w naszej opinii dwa kluczowe czynniki:

brak lipcowej podwyżki ze storny Fedu oraz niewielka klarowność odnośnie dalszych działań komitetu ze strony Kevina Warsha; spadek cen ropy naftowej oraz gazu wynikający z poprawy sentymentu względem sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Sytuacja na rynku surowców energetycznych uległa pewnej zmianie, co sprowadziło wczoraj parę EURUSD w okolice poziomu 1,152 (spadek o 0,2%). Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie pozostaje fundamentalny dla rynku FX, zwłaszcza w obliczu potencjalnego podpisania porozumienia między Iranem oraz Omanem. Jeżeli to dojdzie do skutku, inwestorzy przyglądać będą się bacznie reakcji USA.

Dziś na pierwszym planie staną jednak dane NFP, zwłaszcza w obliczu ostatniego gołębiego repricingu w zakresie rynkowych oczekiwań dla ścieżki stóp procentowych Fedu.

Wykres 4: Zmiana rynkowej wyceny liczby podwyżek stóp procentowych Fedu przed końcem 2026 r. (2025 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Dane makroekonomiczne w pewnym stopniu uzasadniają podwyżkę. Przyspiesza wzrost płac (w czerwcu 4,3%), w górę pną się także jednoroczne oczekiwania inflacyjne (według badań Fed z Nowego Jorku w czerwcu sięgnęły one najwyższego od 2023 r. poziomu 3,7%). Dynamicznie rośnie także sprzedaż detaliczna (6,7% w czerwcu). Wszystkie ze wspomnianych czynników mogą przełożyć się na wystąpienie tzw. efektów drugiej rundy o których bankierzy centralnie regularnie w ostatnich miesiącach wspominają.

Wykres 5: Inflacja CPI i wzrost płac w USA (2007 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Co jednak istotne – dynamika inflacji bazowej, kluczowa obecnie dla komitetu, spowalnia (0,0% m/m w czerwcu, 0,2% m/m w maju). W dół kierują się także w ostatnich dniach ceny ropy naftowej oraz gazu.

₿ Kryptowaluty

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