🔼 Srebro zyskuje 4%

Metale szlachetne kontynuują odbicie - srebro zyskuje prawie 4%, a cena złota nadal rośnie osiągając najwyższy poziom od końca czerwca i notując skok o blisko 200 USD do niemal 4300 USD w ciągu trzech ostatnich sesji. Notowaniom sprzyjają słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, relatywna słabość dolara oraz rosnące oczekiwania na porozumienie w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz i deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mimo wyraźnej poprawy nastrojów, srebro i złoto wciąż pozostają wyraźnie poniżej historycznych rekordów ustanowionych na początku roku.
Ropa naftowa w tym tygodniu straciła prawie 5%, pomagając srebru, choć perspektywa trwałego porozumienia w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz wciąż pozostaje niepewna. Inwestorzy czekają na publikację raportu z amerykańskiego rynku pracy (NFP) za lipiec, o godz. 14:30. Raport dostarczy ważnych wskazówek dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych w USA i podnieść zmienność cen złota i srebra. Niski odczyt NFP prawdopodobnie wsparłby metale, podczas gdy dane powyżej prognoz (rynek oczekuje zmiany zatrudnienia o 80 tys. etatów po 57 tys. w czerwcu) mogłyby w krótkim terminie wywołać realizację zysków po dość gwałtownym wybiciu z ostatnich dni,
- Słabszy od oczekiwań raport ADP za lipiec ograniczył oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych Fed we wrześniu, co wsparło metale choć ogólna koniunktura w gospodarce USA jest solidna.
- Światowa gospodarka nadal rośnie (ok. 3% r/r) i jest daleka od recesji, na czym korzysta srebro, mające istotną rolę także w centrach danych AI.
- Indeks dolara amerykańskiego nieco zyskuje, ale po mocnym spadku z 25 lipca nadal utrzymuje się w pobliżu sześciotygodniowych minimów, w okolicach 99,8 pkt, zwiększając atrakcyjność metali szlachetnych.
- Wsparciem dla metali wydają się informacje o postępach w rozmowach między Iranem i Omanem dotyczących ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, choć ogólna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo niestabilna.
Wykres SILVER i GOLD (interwał D1)
Srebro odbiło już o ok. 20% względem lokalnych minimów i testuje obecnie ważny opór, w postaci 50-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA50 (pomarańczowa linia). Jeśli wzrosłoby powyżej niej - byłby to pierwszy raz od maja. Kolejnym ważnym oporem jest strefa 68 - 71 USD gdzie mamy EMA200 (czerwona linia) i 23,6 zniesienie Fibonacciego impulsu spadkowego z przełomu stycznia i lutego. Ważnym wsparciem pozostaje poziom 58 USD za uncję.
Źródło: xStation5
Pomimo ostatniego odbicia cena złota pozostaje ponad 20% poniżej historycznego szczytu wynoszącego prawie 5600 USD za uncję, osiągniętego pod koniec stycznia. Kruszec przekroczył EMA50 i jest bliski przetestowania 200-sesyjnej, wykładniczej EMA200 (czerwona linia), próbując odwrócić trend na wzrostowy.
Źródło: xStation5
📊 Tygodniowe podsumowanie rynków (3 – 7 sierpnia 2026)
Podsumowanie Dnia: Klęska Dolara po NFP, Złoto wraca do wzrostów.
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (07.08.2026)
Dolar tonie po danych z rynku pracy💲📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.