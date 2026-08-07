🔼 Srebro zyskuje 4%

Metale szlachetne kontynuują odbicie - srebro zyskuje prawie 4%, a cena złota nadal rośnie osiągając najwyższy poziom od końca czerwca i notując skok o blisko 200 USD do niemal 4300 USD w ciągu trzech ostatnich sesji. Notowaniom sprzyjają słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, relatywna słabość dolara oraz rosnące oczekiwania na porozumienie w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz i deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mimo wyraźnej poprawy nastrojów, srebro i złoto wciąż pozostają wyraźnie poniżej historycznych rekordów ustanowionych na początku roku.

Ropa naftowa w tym tygodniu straciła prawie 5%, pomagając srebru, choć perspektywa trwałego porozumienia w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz wciąż pozostaje niepewna. Inwestorzy czekają na publikację raportu z amerykańskiego rynku pracy (NFP) za lipiec, o godz. 14:30. Raport dostarczy ważnych wskazówek dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych w USA i podnieść zmienność cen złota i srebra. Niski odczyt NFP prawdopodobnie wsparłby metale, podczas gdy dane powyżej prognoz (rynek oczekuje zmiany zatrudnienia o 80 tys. etatów po 57 tys. w czerwcu) mogłyby w krótkim terminie wywołać realizację zysków po dość gwałtownym wybiciu z ostatnich dni,

Słabszy od oczekiwań raport ADP za lipiec ograniczył oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych Fed we wrześniu, co wsparło metale choć ogólna koniunktura w gospodarce USA jest solidna.

Światowa gospodarka nadal rośnie (ok. 3% r/r) i jest daleka od recesji, na czym korzysta srebro, mające istotną rolę także w centrach danych AI.

Indeks dolara amerykańskiego nieco zyskuje, ale po mocnym spadku z 25 lipca nadal utrzymuje się w pobliżu sześciotygodniowych minimów, w okolicach 99,8 pkt, zwiększając atrakcyjność metali szlachetnych.

Wsparciem dla metali wydają się informacje o postępach w rozmowach między Iranem i Omanem dotyczących ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, choć ogólna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo niestabilna.

Wykres SILVER i GOLD (interwał D1)

Srebro odbiło już o ok. 20% względem lokalnych minimów i testuje obecnie ważny opór, w postaci 50-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA50 (pomarańczowa linia). Jeśli wzrosłoby powyżej niej - byłby to pierwszy raz od maja. Kolejnym ważnym oporem jest strefa 68 - 71 USD gdzie mamy EMA200 (czerwona linia) i 23,6 zniesienie Fibonacciego impulsu spadkowego z przełomu stycznia i lutego. Ważnym wsparciem pozostaje poziom 58 USD za uncję.

Źródło: xStation5

Pomimo ostatniego odbicia cena złota pozostaje ponad 20% poniżej historycznego szczytu wynoszącego prawie 5600 USD za uncję, osiągniętego pod koniec stycznia. Kruszec przekroczył EMA50 i jest bliski przetestowania 200-sesyjnej, wykładniczej EMA200 (czerwona linia), próbując odwrócić trend na wzrostowy.

Źródło: xStation5