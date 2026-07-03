Kalendarz ekonomiczny: Czym rynki żyją po NFP? (03.07.2026)

Dziś dzień bez handlu na rynkach w USA. Dłuższy weekend Amerykanie zawdzięczają 250. rocznicy uzyskania niepodległości (4 lipca). Z tego względu dane NFP wyjątkowo nie zostały opublikowane w pierwszy piątek miesiąca, a dzień wcześniej.
Przypomnijmy, że okazały się dla inwestorów niemiłym zaskoczeniem, wykazując znacznie niższą od oczekiwań kreację nowych miejsc pracy (+49 tys. vs. +107 tys.) przy istotnej rewizji w dół danych za dwa ostatnie miesiące (-74 tys.).
Wykres 1: Zmiana liczby wakatów w sektorach pozarolniczych (NFP) oraz subkomponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2023 - 2026)
Źródło: XTB Research, 03.07.2026
Dziś uwaga koncentruje się przede wszystkim na odczytach wskaźników PMI. Za nami publikacja danych z Azji, przed nami rewizje odczytów dla krajów kontynentu europejskiego.
🌏 Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
Chiny
Zgodnie z czerwcowymi danymi PMI, tempo wzrostu w sektorze usług nieco spowolniło, ale pozostało bardzo solidne (54,1). Kluczową rolę odegrał wzrost zamówień zagranicznych.
- Liczba zleceń wzrosła po raz ósmy z rzędu, co zaważyło na ponownym wzroście zatrudnienia – i to w najszybszym od lipca 2024 r. tempie.
- Wyższe koszty osobowe, surowców oraz transportu zaważyły na wzroście cen, co jest spójne z ostatnimi danymi dot. inflacji PPI (3,9%, najwyższy poziom od blisko 4 lat).
Japonia
W kraju kwitnącej wiśni mówić mogliśmy jedynie o rewizji danych, co ma znaczenie drugorzędne. Wskaźnik dla sektora usług wzrósł jednak z 51,8 do 52,2.
- Warto w tym kontekście zaznaczyć, że liczba nowych zamówień zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym rosła w drugim najszybszym tempie od trzech lat, głównie dzięki silniejszemu popytowi krajowemu, a nie eksportowi.
Większą uwagę wzbudziły wypowiedzi Ministry Finansów, Satsuki Katayamy, która stwierdziła, że Tokio pozostaje gotowe do interwencji na rynku walutowym. Podkreśliła także ścisłą współpracę z Waszyngtonem na tej płaszczyźnie. Odniosła się również do rosnących rentowności obligacji, zaznaczając, że polityka fiskalna będzie prowadzona w taki sposób, aby odzyskać zaufanie rynków.
Australia
Skromną rewizję w górę w zakresie czerwcowych danych PMI odnotowaliśmy także na Antypodach.
- Wskaźnik dla sektora usług wzrósł ostatecznie o 50,5.
- Spadła natomiast liczba nowych zamówień – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
- Inflacja cen produkcji najniższa od stycznia.
- Zaufanie względem perspektyw na kolejne 12 miesięcy spadło do najniższego poziomu od listopada 2023 r., pod wpływem obaw dotyczących otoczenia gospodarczego oraz zmian podatkowych w budżecie federalnym.
Kalendarz makroekonomiczny
Piątek
- Hiszpania: Wskaźnik PMI dla sektora usług
- Godzina: 09:15
- Konsensus: 51
- Poprzedni odczyt: 50,1
- Włochy: Wskaźnik PMI dla sektora usług
- Godzina: 09:45
- Konsensus: 50,3
- Poprzedni odczyt: 49,4
- Niemcy: Wskaźnik PMI dla sektora usług (rewizja)
- Godzina: 09:55
- Konsensus: 46,8
- Poprzedni odczyt: 48,1
- Strefa euro: Wskaźnik PMI dla sektora usług (rewizja)
- Godzina: 10:00
- Konsensus: 48,9
- Poprzedni odczyt: 47,7
- Wielka Brytania: Wskaźnik PMI dla sektora usług (rewizja)
- Godzina: 10:30
- Konsensus: 48,7
- Poprzedni odczyt: 49,3
- Wielka Brytania: Przemówienie prezesa BoE, Andrew Bailey’ego
- Godzina: 17:00
Publikacje wyników spółek
- Brak – amerykański rynek zamknięty z racji na obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości.
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę
- Jen japoński (JPY): Para USDJPY spadła poniżej psychologicznej bariery 162. Ministra finansów, Satsuki Katayama, podkreśla jednak, że Tokio pozostaje gotowe do interwencji na rynku walutowym.
- Złoto i srebro: Ceny metali szlachetnych odbijają względem lokalnych minimów, co wiązać można przede wszystkim z niższymi rentownościami obligacji skarbowych w największych gospodarkach. Ruch ten jest wspierany przez wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy
- EU50: W obliczu braku handlu na rynku amerykańskim, uwaga inwestorów zwróci się ku Europie. Główne pytanie stanowi to, czy kontynuowana będzie rotacja kapitału w stronę bardziej defensywnych sektorów.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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