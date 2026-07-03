Kalendarz ekonomiczny: Czym rynki żyją po NFP? (03.07.2026)

Dziś dzień bez handlu na rynkach w USA. Dłuższy weekend Amerykanie zawdzięczają 250. rocznicy uzyskania niepodległości (4 lipca). Z tego względu dane NFP wyjątkowo nie zostały opublikowane w pierwszy piątek miesiąca, a dzień wcześniej.

Przypomnijmy, że okazały się dla inwestorów niemiłym zaskoczeniem, wykazując znacznie niższą od oczekiwań kreację nowych miejsc pracy (+49 tys. vs. +107 tys.) przy istotnej rewizji w dół danych za dwa ostatnie miesiące (-74 tys.).

Wykres 1: Zmiana liczby wakatów w sektorach pozarolniczych (NFP) oraz subkomponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 03.07.2026

Dziś uwaga koncentruje się przede wszystkim na odczytach wskaźników PMI. Za nami publikacja danych z Azji, przed nami rewizje odczytów dla krajów kontynentu europejskiego.

🌏 Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej

Chiny

Zgodnie z czerwcowymi danymi PMI, tempo wzrostu w sektorze usług nieco spowolniło, ale pozostało bardzo solidne (54,1). Kluczową rolę odegrał wzrost zamówień zagranicznych.

Liczba zleceń wzrosła po raz ósmy z rzędu, co zaważyło na ponownym wzroście zatrudnienia – i to w najszybszym od lipca 2024 r. tempie.

Wyższe koszty osobowe, surowców oraz transportu zaważyły na wzroście cen, co jest spójne z ostatnimi danymi dot. inflacji PPI (3,9%, najwyższy poziom od blisko 4 lat).

Japonia

W kraju kwitnącej wiśni mówić mogliśmy jedynie o rewizji danych, co ma znaczenie drugorzędne. Wskaźnik dla sektora usług wzrósł jednak z 51,8 do 52,2.

Warto w tym kontekście zaznaczyć, że liczba nowych zamówień zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym rosła w drugim najszybszym tempie od trzech lat, głównie dzięki silniejszemu popytowi krajowemu, a nie eksportowi.

Większą uwagę wzbudziły wypowiedzi Ministry Finansów, Satsuki Katayamy, która stwierdziła, że Tokio pozostaje gotowe do interwencji na rynku walutowym. Podkreśliła także ścisłą współpracę z Waszyngtonem na tej płaszczyźnie. Odniosła się również do rosnących rentowności obligacji, zaznaczając, że polityka fiskalna będzie prowadzona w taki sposób, aby odzyskać zaufanie rynków.

Australia

Skromną rewizję w górę w zakresie czerwcowych danych PMI odnotowaliśmy także na Antypodach.

Wskaźnik dla sektora usług wzrósł ostatecznie o 50,5.

Spadła natomiast liczba nowych zamówień – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Inflacja cen produkcji najniższa od stycznia.

Zaufanie względem perspektyw na kolejne 12 miesięcy spadło do najniższego poziomu od listopada 2023 r., pod wpływem obaw dotyczących otoczenia gospodarczego oraz zmian podatkowych w budżecie federalnym.

Kalendarz makroekonomiczny

Piątek

Hiszpania: Wskaźnik PMI dla sektora usług Godzina: 09:15 Konsensus: 51 Poprzedni odczyt: 50,1

Włochy: Wskaźnik PMI dla sektora usług Godzina: 09:45 Konsensus: 50,3 Poprzedni odczyt: 49,4

Niemcy: Wskaźnik PMI dla sektora usług (rewizja) Godzina: 09:55 Konsensus: 46,8 Poprzedni odczyt: 48,1

Strefa euro: Wskaźnik PMI dla sektora usług (rewizja) Godzina: 10:00 Konsensus: 48,9 Poprzedni odczyt: 47,7

Wielka Brytania: Wskaźnik PMI dla sektora usług (rewizja) Godzina: 10:30 Konsensus: 48,7 Poprzedni odczyt: 49,3

Wielka Brytania: Przemówienie prezesa BoE, Andrew Bailey’ego Godzina: 17:00



Publikacje wyników spółek

Brak – amerykański rynek zamknięty z racji na obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości.

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę

Jen japoński (JPY) : Para USDJPY spadła poniżej psychologicznej bariery 162. Ministra finansów, Satsuki Katayama, podkreśla jednak, że Tokio pozostaje gotowe do interwencji na rynku walutowym.

Złoto i srebro : Ceny metali szlachetnych odbijają względem lokalnych minimów, co wiązać można przede wszystkim z niższymi rentownościami obligacji skarbowych w największych gospodarkach. Ruch ten jest wspierany przez wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy

EU50: W obliczu braku handlu na rynku amerykańskim, uwaga inwestorów zwróci się ku Europie. Główne pytanie stanowi to, czy kontynuowana będzie rotacja kapitału w stronę bardziej defensywnych sektorów.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB